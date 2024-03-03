حكومة الدبيبة تعلن “منح” المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة “حقه من الأدوية”

أخبار ليبيا 24

امتلأت مخازن المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة، بالأدوية، بعد أن انتبهت الحكومة منتهية الولاية فجأة إلى أزمة مرضى الأورام في ليبيا.

ووصلت مخصصات المعهد، إلى مخازنه، اليوم الأحد، وقدمت منصة حكومة الدبيبة الأمر كإنجاز، لا كتأخر في تأدية واجب وظيفي: “جهاز الإمداد الطبي أرسل شحنة الأدوية المخصصة للمعهد”.

وأكدت “حكومتنا”، في تدويتنها أنه جرى إرسال شحنة الأدوية إلى مخازن الحلقة الباردة التابعة لفرع المنطقة الغربية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.

عمليات التوزيع مستمرة

وأكد مدير فرع الغربية، أن عمليات التوزيع مستمرة الأيام المقبلة لضمان استلام مراكز علاج مرضى الأورام والمستشفيات مخصصاتها كاملة.

ويأتي ذلك ضمن خطة الجهاز لتوفير احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية من الأدوية والمستلزمات الطبية للعام الحالي، وتنفيذاً للعطاء العام والمحلي.

الشروع في توزيع أدوية الأورام

وفي مطلع فبراير الماضي، شرع جهاز الامداد الطبي في توزيع الأدوية الخاصة بمرضى الأورام للمستشفيات والمراكز المتخصصة، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الأمنية الفنية المكلفة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف المهندس رمضان أبوجناح.

وأكد رئيس لجنة الإدارة الدكتور عبدالعزيز الشمام، أن طلبيات أدوية الأورام سيتم نقلها للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة في علاج مرضى الأورام بسيارات مبردة لضمان وصولها وفق المعايير المعمول بها لحفظ هذا النوع من الأدوية التخصصية .

وأكد الشمام، بأن أول شحنة من أدوية علاج الأورام سوف تنطلق مساء اليوم الأربعاء من المخازن لمركز علاج مرضى الأورام مصراتة ومستشفى سبها والمستشفيات والمراكز المختصة بالمنطقة الشرقية.