جهاز مشروعات المواصلات: انتهينا من صيانة وادي الأثل تقريبًا.. تنقصنا الإنارة

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ذكر جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، أن نسبة إنجاز أعمال صيانة وادي الأثل الرابط بين العزيزية ونالوت، بلغت 77%، وأن الأعمال المتبقية تنحصر في “تركيب الإنارة والمساند وفرش الطبقة الأخيرة من الأسفلت”.

وأكد الجهاز لمنصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، انتهاء تنفيذ جميع أعمال التدعيم وتكييس مجرى الوادي.

تحديد موعد تسليم المشروع

وكان وزير المواصلات محمد الشهوبي شدد خلال اجتماع مع مدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، الأسبوع الماضي، على ضرورة تسليم مشروع وادي الأثل في مدة لا تتعدى الشهر من الوقت الحاضر.

وبدأ جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات صيانة جسر وادي الأثل بناء على اجتماع رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، مع عمداء بلديات الجبل ومطالبتهم بضرورة صيانة الجسر المغلق منذ عام 2014، عقب تعرضه لأضرار نتيجة الحروب.

أزمة درنة

ولازالت ليبيا، تعيش على وقع الكارثة الإنسانية، التي حلّت بشرقها، في سبتمبر 2023، نتيجة “إعصار دانيال”، والتي تسببت في مقتل وفقدان، الآلاف من الأشخاص، في درنة وعدة مناطق أخرى، من الجبل الأخضر.

وفي تلك الفترة عاشت المدينة الساحلية المطلة على المتوسط وضعًا صعبًا، إذ اجتاحت المياه المنازل والمقار والمؤسسات. وتسببت الفيضانات في مقتل العشرات من سكان سوسة بينهم نساء، إضافة إلى فقدان عدد آخر.