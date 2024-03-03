بأمر حماد.. بدء مشروع توصيل مياه النهر الصناعي إلى “مرادة”

أخبار ليبيا 24

كشفت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عن أنها بدأت في تنفيذ مشروع تغذية واحة “مرادة” بمياه النهر الصناعي.

وأوضحت الحكومة، في بيان، اليوم الأحد، أن محمد دومة، وزير الموارد المائية، تفقد طريق «مرادة – العقيلة»، رفقة مسؤولي الشركة المكلفة بالتنفيذ، بهدف معاينة خط سير المشروع، ومراجعة الخطوات التنفيذية التي ستقود لوصول مياه النهر الصناعي إلى المنطقة.

شارك في الجولة أيضًا عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي، ومن جهتها أكدت الشركة المنفذة أنها قادرة على بدء العمل فورًا، بعد الانتهاء من الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع مع حكومة أسامة حماد.

ككلة تنعم بالمياه للمرة الأولى

ووصلت مياه النهر الصناعي، للمرة الأولى، إلى بلدية ككلة، نهاية شهر فبراير الماضي، حسبما أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

وجاء ذلك في إطار مخطط لتوصيل المياه لكل البلديات التي تواجه مشكلة في هذا السياق، وهذا ضمن تنفيذ الإمدادات المائية «أبوزيان – الرحيبات».

وخلال نفس الشهر، نفذ جهاز النهر الصناعي “منظومة الحساونة – سهل الجفارة”، أعمال صيانة للمضخات الرئيسية، لضمان وصول الماء بشكل منتظم.

وعلى بعد 120 كيلومترًا جنوب العقيلة، تقع واحدة مرادة، المشهورة بنخيلها، والتي عبر أعيانها ومشايخها عن شكرهم للحكومة الليبية، التي دعمت تنفيذ هذا المشروع الحيوي، الذي أهملته كل الحكومات السابقة، كما رحبوا بأي زيارات رسمية لبلدتهم، وبأي مشروعات قوية تحسن الخدمات المقدمة لهم.