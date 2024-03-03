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السائح: الدبيبة لا يدعم إجراء الانتخابات البلدية

3 مارس، 2024 12:46 م
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عماد السائح وعبد الحميد الدبيبة
عماد السائح وعبد الحميد الدبيبة

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية لا تدعم إجراء الانتخابات البلدية، معتبرا أن هذا مؤشر على وجود مقاومة ضد إجراء هذه الانتخابات في ليبيا

تجاهل الدبيبة للمفوضية مقصود

وكشف السائح أن عن تجاهل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، لمطالب تمويل الانتخابات البلدية، مشددا على أن المفوضية لم تجد أي أمل أو استجابة من مصلحة الأحوال المدنية وشركات الاتصالات، لإنجاز عملية الربط أو أي أمر مرتبط بالانتخابات.

مقترح جديد لإجراء الانتخابات

وشدد السائح على أن المفوضية لن تستسلم وستقدم مقترحًا بإجراء الانتخابات على 3 مراحل، ولكن في ظل توفير ولو جزء من الميزانية، لافتا إلى أن المفوضية هي من ستقود غرفة العمليات بالانتخابات، وستنشئ 3 غرف، واحدة في بنغازي، وواحدة في طرابلس، وواحدة في سبها، موضحا أن الغرفة الرئيسية في مقر المفوضية، ولن تكون تحت سيطرة أي حكومة.

اتهامات بالتواطؤ

ويواجه عماد السائح اتهامات بالفشل في أداء مهامه وعمله في تنفيذ الانتخابات في موعدها وأنه أحد أذرع الرافضين للانتخابات، رغم تصريحاته المتكررة بقدرته على الوفاء بهذا المطلب الشعبي.

من ناحية أخرى يواصل عبد الحميد الدبيبة مساعيه لعرقلة التقارب في المسار الدستوري والمسار القانوني لمجلسي الدولة والنواب، من أجل الحفاظ على بقاء حكومته في السلطة لأطول فترة ممكنة، عبر عرقلة إجراء الانتخابات.

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3 مارس، 2024 12:46 م
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