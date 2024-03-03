الدولار يشهد تذبذبًا بالسوق الموازية على مدار الأسبوع

أخبار ليبيا 24

تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً 7.23 دينار في ختام تعاملات أمس السبت، مقارنة بـ7.60 دينار بنهاية تعاملات السبت الماضي 24 فبراير 2024.

وبحسب صفحات مختصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد شهد سعر صرف العملة الأميركية تذبذبًا بالسوق الموازية على مدار الأسبوع، حيث قفز بختام تعاملات الأحد 25 فبراير إلى 7.90 دينار،

وشهد يوم الإثنين 26 فبراير، سعر الصرف الأكثر صعودًا وهبوطًا على مدار اليوم، إلى أن استقر بختام التعاملات عند سعر 7.75 دينار.

فيما واصل الدولار التراجع يوم الثلاثاء 27 فبراير، حيث سجل 7.39 دينار بنهاية التعاملات، لكنه عاود الارتفاع مرة أخرى يوم الأربعاء 28 فبراير مسجلاً 7.59 دينار بختام تداولات السوق الموازية.

وسجل سعر الدولار 7.50 دينار، في نهاية تعاملات الخميس 29 فبراير، فيما واصلت العملة الأجنبية التراجع لتسجل السبت 7.23 دينار.

خبراء: وجود سعرين للصرف في بلد واحد كارثة مالية

وحذر خبراء من أن وجود سعرين للصرف في بلد واحد كارثة مالية، سيفتح الباب أمام النشاطات المشبوهة والسوق السوداء، مؤكدين أن أداء الدينار لن يتحسن خلال الفترة المقبلة.

ونبه الخبراء إلى أن سعر العملة العملية المحلية يتأثر أيضا بمعطيات أخرى منها “انتشار الفساد”، وتأرجح سعر النفط، وارتفاع بند المرتبات في الميزانية العامة، فيما حذر البنك الدولي في أحدث تقاريره عن ليبيا من تردي الاقتصاد نتيجة تدهور السياسات المالية الناجمة عن الانقسام، متوقعا استمرار معاناة البلاد من التضخم وغلاء فاتورة الواردات