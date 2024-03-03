الأمم المتحدة وإيطاليا تدعمان مفوضية الانتخابات بـ”اتفاقية”

أخبار ليبيا 24

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مع حكومة إيطاليا اليوم الأحد، اتفاقية دعم مشروع (بيبول)، بهدف توفير الدعم الفني والاستشاري الذي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه والتابع للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وبحضور رئيس مجل المفوضية، عماد السايح، وقع عن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا “كريستوفر ليكر”، فيما وقّع عن جانب حكومة إيطاليا السفير الإيطالي “جاندوكا ألبريني”.

وأعرب رئيس مجلس المفوضية على هامش مراسم التوقيع، عن تقديره لمبادرة التعاون والدعم التي قدمتها حكومة إيطاليا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى دعم الانتخابات المقبلة.

أهداف الاتفاقية

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الدعم الذي يقدمه مشروع بيبول، وهو مشروع يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بالرفع من مستوى جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتذليل الصعوبات، خصوصاً أمام الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمجموعات المهمشة لدعم مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وفي سياق المتصل، أكد رئيس المؤسسة الوطنية العليا للانتخابات، على أهمية دور أمن الانتخابات لتحقيق نجاح العملية الانتخابية، وأهمية التدريب لضمان جودة تنفيذ العملية الانتخابية.

برنامج توعوي حول العنف

وقال السايح في كلمته، خلال إطلاق دورة “برنامج التوعية حول العنف في الانتخابات والتدريب”: إن “التدريب بشكل عام في جميع المجالات هو النقطة المحورية التي نسعى من خلالها إلى الرفع من جاهزية المفوضية لكي نؤدي مهامنا ومسؤولياتنا بشكل يمنحنا القدرة على إنجاز القوانين الانتخابية وفق أعلى المعايير”.

وأوضح السايح أن هذا النشاط الذي يخص الضابطات هو جزء مهم، حيث تمثل النساء حوالي 50% من عدد المسجلين بسجل الناخبين.

وأشار إلى أن مشاركة المرأة تحتاج إلى أن تكون هناك إمكانية لتأمين مشاركتها من خلال الضابطات المنضويات تحت هذا البرنامج التدريبي.