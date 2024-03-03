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الأرصاد: تذبذب في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا

3 مارس، 2024 9:31 ص
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ليبيا: الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال
ليبيا: الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تذبذب في درجات الحرارة مابين الارتفاع والانخفاض على أغلب مناطق ليبيا خاصةً مناطق الشمال.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب من حين لأخر يوم الغد خاصةً على المناطق الساحلية مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.
الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة أحياناً.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22–28)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر.
الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23–27)مْ, ولاتتجاوز (20)مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل ارتفاع يوم الغد ثم تنخفض يوم الثلاثاء.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية غربية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول من مساء يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25–29)مْ، وتتراجع من مساء يوم الغد على أغلب المناطق.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية فشمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24–28)مْ, وتسجل زيادة يوم الغد ثم تتراجع يوم الثلاثاء.

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3 مارس، 2024 9:31 ص
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