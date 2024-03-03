اشتباكات الزاوية تثير السخرية من مساعي الدبيبة لحل أزمات السودان

أخبار ليبيا 24

ليلة دامية عاشتها مدينة الزاوية، إثر اشتباكات شهدت استخدام جميع أنواع الأسـلحة، في وقت يواصل فيه رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة جهود وقف الحـرب في السودان، مع حميدتي والبرهان.

ما تشهده مدينة الزاوية‬⁩ هو بمثابة نتيجة مباشرة لسلسلة من القرارات المتهاونة والانبطاح الواضح ⁧‫لحكومة الدبيبة‬⁩ منتهية الولاية أمام ⁧‫الميليشيات‬⁩.

تصرفات الدبيبة إزاء الميليشيات والإغداق‬⁩ عليهم بالأموال ومنحهم الرتب والمناصب داخل المؤسسة العسكرية ليس إلا دليلاً على مدى تغلغل هذه الميليشيات في نسيج الدولة، وذلك كله تحت مظلة قراراته التي أدت إلى تمكين هذه الجماعات من العمل بحرية مطلقة، ما يعكس فشلًا ذريعًا في حماية المدنيين والحفاظ على سلامة البلاد.

‏المثير للدهشة والسخرية أن ⁧‫الدبيبة‬⁩ و مليشياته”فلذات أكباده”، كما يحلو له تسميتها، بعيدون كل البعد عن التأثر بالفوضى وتدهور الأوضاع الأمنية التي يعاني منها المواطن العادي في ليبيا.

الاشتباكات اندلعت أمس بين مجموعات مسلحة

السبت في مدينة الزاوية، بعد مقتل شخصين تابعين لإحدى الميليشيات، فيما يظل التوتر الأمني مرشح لمزيد من الاحتقان مع سقوط العديد بين قتيل وجريح، وذلك في ظل الصراع المستمر على النفوذ والسلطة.

الاشتباكات أضطرت كليات عدة في جامعة الزاوية لتأجيل الدراسة والامتحانات اليوم، وهو ما أكدته الصفحة الرسمية للجامعة أيضًا.

بدوره أعرب رئيس الحكومة الليبية “أسامة حمّاد” عن قلقه إزاء الأحداث التي خلفت عدد من القتلى والجرحى، داعيًا الجميع إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب لغة العقل واللجوء إلى أجهزة الدولة الرسمية الأمنية والقضائية، مطالبًا شيوخ القبائل والحكماء بالتدخل سريعًا للسعي في التهدئة بين الطرفين ،حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.