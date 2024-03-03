أنقذه ذكاؤه.. “أمن المرج” تحرر مصريًا من الاختطاف بـ”لوكيشن”

أخبار ليبيا 24

“حينما شعر بالخطر استخدم هاتفه وأرسل موقع خطفه”.. كشفت مديرية أمن المرج، عن نجاحها في تحرير مصري كان مختطفًا في منزل بمدينة المرج.

وأوضحت المديرية، في بيان، اليوم الأحد، أن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 150 ألف دينار مقابل تحرير المصري المختطف.

وبدأت الواقعة بورود معلومات إلى مديرية الأمن، أوضحت أن مصريًا يدعى “م.ي”، محتجز في أحد منازل المدينة، وجرى التواصل مع أهل المختطف، واتضح أن الخاطفين طلبوا مبلغًا كبيرًا مقابل تحريره من الأسر.

استخدم عقله لإنقاذ حياته

وبحسب بيان المديرية، نجح المصري –قبل انقطاع الاتصال به- في إرسال رسالة توضح مكان وجوده، فاستخدمت قوات الأمن برنامج “جي بي إس”، للوصول إلى اللوكيشن بالتحديد، واتضح أن المنزل الذي يتخذه المجرمون وكرًا، موجود في حي السنغافورية.

وكشفت التحقيقات، أن من أدخل المصري للبلاد هو شخص يدعى “أ.م”، وأنه من ذوي الإعاقة، إذ لا يستطيع استخدام رجليه بشكل طبيعي.

وأكدت المديرية، أن المتهم الرئيس يدعى “م.ج”، من أهالي السنغافورية، ومطلوب لتنفيذ حكم غيابي بالسجن المؤبد، بعدما تسبب في غرق سفينة هجرة غير شرعية، ومقتل ركابها من المصريين.

بمجرد اكتمال المعلومات، جرى تنفيذ خطة تبدأ بمراقبة منزل الخاطف، وجرى ضبطه حينما ظهر، وجرى التوصل لمكان الشخص المخطوف وتحريره بنجاح، واتخذت السلطات المعنية ما يلزم من إجراءات وحررت محضرًا بالواقعة.