مقبرة الظلاميين.. هكذا سحقت بنغازي أصحاب الرايات السوداء

أخبار ليبيا 24

“سندافع عن أرضنا لآخر قطرة دم”.. كان اتفاق ضمني بين أهالي مدينة بنغازي الباسلة، وبينما كان أعداء ليبيا يراهنون على سقوطها واندثار هويتها، كان الناس في بنغازي يحملون في قلوبهم معنى الوطن، ويثبتون للعالم كله أن رجال بنغازي لن يحنوا الجباه أمام متطرف ولن يرتضوا اسمًا لبلدهم غير ليبيا.

على مدار سنوات، قدم الناس في بنغازي نموذجًا يحتذى به، للوطنية والانتماء والتضحية، ولم يلتفتوا لأي إغراءات ولم يجزعوا من التهديد، بل اصطفوا خلف جيش ليبيا الوطني، وقدموا أرواحهم فداء للوطن، وحاربوا الإرهاب نيابة عن الجميع، وانتصرت الإرادة الليبية.

واستطاع سكان بنغازي الأبية أن يحولوا أرض بلدهم إلى مقبرة لكل من تسول له نفسه الاقتراب منهم بسوء، وقد لا تدرك الأجيال الجديدة أن جثامين إرهابيين كثر تقبع في تراب بنغازي، كأدلة أبدية على مصير كل من طمع في بنغازي واستهان بالليبيين وتوهم أنه يستطيع فرض التطرف عليهم.

قائمة الإرهابيين المقتولين تطول

وتضم قائمة الإرهابيين الذين ضلوا الطريق إلى بنغازي وتحولوا إلى قتلى: جلال مخزوم وأبو عياض التونسي ووسام بن حميد –بايع تنظيم داعش الإرهابي- ومحمد الزهاوي -أول من دعى للجهاد في بنغازي، وبالطبع محمود البرعصي، أمير داعش، الذي هاجم أكثر من موقع صحراوي.

والآن، بعد كسر شوكة الظلاميين، ينعم أهالي بنغازي بالأمن والاستقرار، وبعد أن اعتادوا سماع أصوات الرصاص، يرون الآن واقعهم مزدهرًا ومليئًا بالمشروعات التنموية التي تقدم للأجيال الجديدة المستقبل الذي يليق بهم.

وسيحرص أهل بنغازي بالطبع على تعليم أبنائهم أن هذه الإنجازات لم تتحقق سوى بتعاون الناس مع الجيش للتصدي للإرهاب وتطهير الأرض من شروره.