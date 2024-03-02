لدعم الكهرباء في بنغازي.. تقدم في أعمال مشروع محطة حقن حي السلام

أخبار ليبيا 24

تستمر الشركة العامة للكهرباء، في تنفيذ أعمال استكمال مشروع محطة حقن حي السلام “جهد 11/30/220” في مدينة بنغازي، لينضم هذا المشروع الكبير لقائمة المشروعات التنموية التي تحتضنها بنغازي، بعدما نجحت في كسر الجماعات الإرهابية.

وأوضحت الشركة، في بيان مقتضب، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المتواصلة والمستمرة التي يبذلها مجلس إدارة الشركة من أجل تحسين وضع الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية سريان التيار الكهربائي في عديد المناطق في ليبيا.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء أمس الجمعة، البدء في استكمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة الزويتينة.

وقالت الشركة إن هذه الأعمال تأتي ضمن خطط تجديد وضعية محطات التوليد دعمًا للشبكة، والرفع من كفاءتها وإطالة عمرها.

والأحد الماضي، استقبلت مخازن شركة الكهرباء حاوية تشمل 38 طردًا مخصصًا لمحطة كهرباء الزويتينة.

وتحتوي الطرود على قطع غيار مخصصة لأعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بالمحطة.

وأعلنت الشركة صرفها كوابل “11 ك.ف” من مخازن الشركة بطرابلس ووصلوها للموقع لتنفيذ خروجات محطة إجدابيا الشمالية الجديدة جهد “11/66 ك.ف”، بعد أن جرى الانتهاء من أعمال التركيب متوقعة شحنها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الشركة أن هذا المشروع من ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تتولى الإدارة العامة لمشروعات التوزيع متابعة تنفيذها عن طريق إدارة مشروعات توزيع إجدابيا الهلال النفطي.

ولفتت الشركة إلى أن ذلك يهدف هذا المشروع إلى دعم التغذية الكهربائية لشبكة “66 ك.ف” بمنطقة إجدابيا .

وتأتي مشاريع الشركة في إطار الجهود المتواصلة والمستمرة التي يبذلها مجلس إدارتها من أجل تحسين وضع الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية سريان التيار الكهربائي في عديد المناطق عبر استكمال مشروعات التوزيع القائمة والمستهدفة.