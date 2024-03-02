قافلة طبية تصل بئر الغنم للكشف عن الأمراض الجلدية جراء ارتفاع منسوب المياه

أخبار ليبيا 24

كشفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عن أنها أرسلت قافلة طبية تضم مختلف التخصصات وكميات من مستلزمات الطوارئ- إلى مستشفى بئر الغنم القروي، بالتنسيق مع مستشفى الحرابة.

وبحسب منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة؛ تأتي الخطوة استجابة للإجراءات الإضافية للوضع الصحي بمنطقة بئر الغنم.

يشار إلى أن الوزارة أرسلت في فبراير الجاري، 3 فرق طبية تضم أطباء مختصين في الجلدية والباطنة والصحة العامة، وعناصر تمريض، إلى بئر الغنم للكشف عن الحالات التي تعاني أمراضًا جلدية جراء تأثير ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

وتسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة بئر الغنم الواقعة بالجنوب الغربي لطرابلس، في تسجيل حالات مصابة بأمراض جلدية في المناطق المتضررة.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، افتتاح عيادات جلدية في منطقة بئر الغنم.

وفي 19 فبراير المنصرم، أشارت الوزارة إلى الكشف على 215 حالة في العيادات، من بينها حالات داخل مركز إيواء المهاجرين، وتقديم العلاج المناسب لمختلف الحالات.

وأكدت عملها بالتنسيق مع إدارة الخدمات الصحية الزاوية الجنوب، وفرق الرصد والتقصي التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في كل من بلديتيّ الزاوية الجنوب ويفرن ومستشفى يفرن العام، ومركز الطب والطوارئ فرع الغربية على تقييم الوضع الصحي بمنطقة بئر الغنم باستمرار، ووضع التدخلات اللازمة على مختلف مستويات الرعاية الصحية الأولية.

وارتفاع المياه الجوفية في بئر الغنم يأتي بالتزامن مع تفاقم الظاهرة في زليتن، إذ تسببت في تضرر عدد من الأحياء. ولا تزال فرق الدراسة، ومن بينها فريق إنجليزي ومصري وآخر يوناني وخبراء من المؤسسة الوطنية للنفط، لم تظهر أي نتائج حول أسباب ارتفاع منسوب المياه في زليتن.