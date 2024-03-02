في تركيا.. تكالة يبحث مع الجامعة العربية الجهود الأممية لدعم ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، مع مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، حسام زكي، الجهود الأممية لحل الانسداد في العملية السياسية في ليبيا، بما يدعم المسار الديمقراطي وفق مخرجات الاتفاق السياسي.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، أمس الجمعة، جرى خلال اللقاء الذي عقد في مدينة أنطاليا التركية بحث دور جامعة الدول العربية لتقريب وجهات النظر والوصول إلى توافق بين جميع الأطراف، بعيدًا عن المبادرات الأحادية.

ووصل تكالة، مساء الجمعة، تركيا، في زيارة رسمية، وكان في استقباله نائب وزير الخارجية التركية أحمد يلدز، والسفير المنسق لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي توجان أورال، ومصطفى القليب، سفير ليبيا لدى تركيا، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة الليبية.

وتستضيف تركيا منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي شارك فيه أمس رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة.

وافتتح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أعمال المنتدى بالترحيب بالوفود المشاركة من كل أنحاء العالم.

وقال الرئيس التركي رجب أردوغان، في كلمته، إن حجم المأساة التي يعيشها قطاع غزة أثبت فشل الدبلوماسية في العالم، داعيًا لأن تكون الدبلوماسية حاضرة باعتبارها الحل لكل مشاكل العالم، وفق ما نقلت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة.

وأشارت منصة “حكومتنا” إلى مشاركة الدبيبة وأردوغان في افتتاح معرض حول غزة، منعقد على هامش المنتدى.

وعقد الدبيبة عددا من اللقاءات والمناقشات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في المنتدى الدبلوماسي، الذي يحضره أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة.