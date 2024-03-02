عن تعيين “خوري” نائبة له.. باتيلي: سندفع معًا العملية السياسية قدمًا

أخبار ليبيا 24

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، إنه يتطلع للعمل مع ستيفاني خوري نائبته للشؤون السياسية، وذلك عقب إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تكليف الأمريكية اللبنانية، خلفًا للزيمبابوي ريزيدون زينينغا.

وفي أول تعليق على تكليف نائبة له، ذكر باتيلي في تغريدة له، على موقع إكس: “أتطلع للعمل معها للدفع بالعملية السياسية في ليبيا قُدمًا”.

وأمس الجمعة، أوضحت البعثة الأممية لدى ليبيا، في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن خوري تمتلك أكثر من 30 عامًا من الخبرة في دعم العمليات السياسية، ومحادثات السلام والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط.

كما تمتلك خوري تجربة تفوق 15 عامًا من العمل مع الأمم المتحدة في العراق ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن، لافتة إلى أنها شغلت مؤخرًا منصب مدير الشؤون السياسية في البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

وأشارت البعثة إلى أن خوري عملت كزميلة باحثة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية ومع عدد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة البحث عن أرضية مشتركة “Search for Common Ground”.

وأضافت البعثة أن خوري حصلت على درجة الدكتوراه في الفقه القانوني ودرجة البكالوريوس في الآداب في الحكومة من جامعة تكساس بالولايات المتحدة، إضافة إلى أنها تجيد اللغتين العربية والإنجليزية.