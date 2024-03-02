عقب نفض غبار الإرهاب.. بنغازي تنظم ليلة الأساطير بحضور “تايسون”

أخبار ليبيا 24

عانت مدينة بنغازي كغيرها من مدن ومناطق ليبيا من ويلات الإرهاب الذي مثل كابوسا جثم على قلوب الليبيين طويلا، ولكن رغم تلك المعاناة إلا أن بنغازي كانت غصة في حلق الإرهاب.

كان حلم السيطرة على المدينة يراود الإرهابيين، ولكن ذاك الحلم اصطدم بقوة وإرادة أهالي المدينة ودعمهم لجيشهم الوطني لتتلاشى جيوب الإرهاب مع كل ضربة للجيش الوطني حين كانت تدك الإرهاب في بنغازي وتنفض مخلفاته عنها وعن مدن ومناطق عديدة في بلادنا.

قتل وتهديد أفراد الأجهزة الأمنية

لم يكتف الإرهابيون في بنغازي بأعمال القتل والتهديد لرجال الأجهزة الأمنية والنشطاء والإعلاميين ولكل من خالفهم، بل عمدوا إلى هدم عدد من مراكز الشرطة ومديريات الأمن ومعسكرات القوات الخاصة في محاولة منهم لفرض أنفسهم على الليبيين.

وفوجئ أهالي مدينة بنغازي أكثر من مرة بتفجير مراكز الشرطة، بعد أن رأوا جرائم اغتيال طالت رجال الشرطة، وتفجير محكمة شمال بنغازي ومديرية الأمن تمت تسويتها بالأرض.

“ليلة الأساطير” رسالة للعالم عن بنغازي الحالمة

كل تلك الأعمال الإرهابية كان المقصود منها إرسال رسالة أنهم لا يريدون أي جهاز أمني غيرهم، لأنهم يعتبرون عناصر تلك الأجهزة الشرطية والعسكرية كفارًا وأحلوا دماءهم ومالهم وأملاكهم.

تايسون في بنغازي

اليوم، وبعد أن اقتلع الجيش الوطني الإرهاب فيها من جذوره تظهر بنغازي المدينة الحالمة بوجه جديد يسر الناظرين، إذ نظمت أمس الجمعة “ليلة الأساطير” للملاكمة بحضور القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، وأسطورة الملاكمة في الوزن الثقيل الأمريكي، مايك تايسون، الذي وصل إلى بنغازي الخميس.

ليلة الأساطير لم تكن مجرد ليلة لخوض النزالات في لعبة الملاكمة، بل كانت رسالة واضحة إلى كل دول العالم بأن الجيش الوطني اجتث الإرهاب من تلك المدينة التي عانت ويلات الإرهاب.

أمس الجمعة خاض الملاكم الليبي الشاب، سعد الفلاح، بمجمع المرحوم سليمان الضراط نزال الاحترافية للملاكمة “WBC” الأفريقية أمام الملاكم الإيفواري، أداما كوني، إضافة إلى نزالين اثنين آخرين.

الفلاح والتتويج باللقب

وحقق الملاكم الليبي، سعد الفلاح، إنجازًا تاريخيًا كبيرًا في ليلة لا تنسى ببنغازي بتتويجه بلقب رابطة الملاكمة العالمية “WBA” في وزن خفيف ثقيل على مستوى أفريقيا.

وتوّج “الفلاح” بمسقط رأسه بمدينة بنغازي بعد تغلبه بالانسحاب على منافسه الإيفواري “أداما كونيه”، وأظهر “الفلاح” تفوقًا تامًا على منافسه الإيفواري منذ الجولة الأولى، إذ أمطره بسيل من اللكمات أجبرته على السقوط مرتين.

بعد أن كانت تئن تحت وطأة الإرهاب.. بنغازي وجهة لنجوم العالم

وفي الجولة الرابعة لم يتمكن “أداما كونيه” من مواصلة النزال؛ فأعلن انسحابه لعدم قدرته على مواصلة النزال إلى آخر جولة، وشهد النزال حضورًا جماهيرًا كبيرًا لمساندة ابن ليبيا وللتأكيد على أن مدينة بنغازي نفضت عنها غبار الإرهاب.

ها هي اليوم بنغازي تدخل مرحلة جديدة بعد أن كانت تحت مرمى صواريخ الإرهاب التي وقفت له بالمرصاد، حتى صارت الأحداث التي جرت في بنغازي ملحمة وطنية سيذكرها التاريخ لدورها الكبير في دحر الإرهاب من مدن ومناطق الشرق الليبي الذي عانى من ويلات الإرهاب.