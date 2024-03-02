طقس معتدل على معظم مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

يميل الطقس للاعتدال على معظم مناطق ليبيا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة اليوم السبت، ببعض مناطق الجبل الأخضر، وفق نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية يوم الغد.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19–23)مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد.

بينما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة هذا اليوم على مرتفعات الجبل الأخضر.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة قد تنشط على مرتفعات الجبل الأخضر تتحول من مساء يوم الغد إلى جنوبية شرقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17–22)مْ, وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

وفي الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22–25)مْ وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين.

أما في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23–26)مْ, وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.