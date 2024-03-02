بعد استعادتها من المتطرفين.. “طفرة عمرانية” غير مسبوقة في بنغازي

أخبار ليبيا 24

في الخامس من يوليو 2017، أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، “التحرير الكامل” لبنغازي من الإرهاب، بعد أكثر من ثلاث سنوات من مجابهة الجماعات المتطرفة التي تسببت في دمار كبير للبنى التحتية بالمدينة.

وقال حفتر، في خطاب موجه إلى الشعب الليبي عبر التلفزيون: “بعد كفاح متواصل ضد الإرهاب وأعوانه، دام أكثر من ثلاث سنوات متتالية.. تزف إليكم اليوم قواتكم المسلحة بشرى تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب، تحريرًا كاملًا غير منقوص، وتعلن انتصار جيشكم الوطني في معركة الكرامة ضد الإرهاب”.

وأضاف حفتر، أن “بنغازي تدخل ابتداء من اليوم عهدًا جديدًا من الأمن والسلام والتصالح والوئام والبناء والعمار والعودة إلى الديار، بعد أن كسرنا قيود القهر والذل وحواجز الخوف والرعب التي سعى الإرهاب إلى بنائها في نفوسنا”.

وفي ظل الاستتباب الأمني بعد سنوات من إعلان التحرير، انطلق في المدينة مخطط إعمار كبير شمل حتى الآن أحياء كثيرة ومؤسسات تعليمية وصحية واقتصادية وحكومية.

-صيانة وتطوير الأحياء السكنية

وشملت العمليات الواسعة التي انطلقت منذ نحو عامين، صيانة وتطوير العديد من الأحياء السكنية، من بينها أحياء “عمارات السبخة” المعروفة الآن بـ “حي المشير” وعمارات “الكيش” وعمارات حي علي بن أبي طالب “السيرتي” وغيرها من الأحياء.

وتلك لأحياء الشعبية شهدت طفرة عمرانية لم تشهدها منذ عشرات السنوات؛ إذ نفذ القائمون على إعمار بنغازي، عملية تطوير شبه كامل في البنية التحتية لهذه الأحياء وجرى تدشين العديد من الحدائق والمتنزهات داخلها.

-شبكة طرق وتدشين 8 جسور

وفيما يتعلق بالطرق والجسور، فقد طورت لجنة الإعمار العديد من الطرق الرئيسة والفرعية داخل بنغازي، إضافة إلى التعاقد على إنشاء ثمانية جسور داخل المدينة للتخفيف من المختنقات المرورية التي تعاني منها ثاني أكبر المدن الليبية.

وافتتحت حتى الآن 3 جسور من الجسور الثمانية المتعاقد عليها، وهي جسرا طريق المطار “الليثي” و”المساكن” وجسر طريق الهواري “تقاطع شارع فينيسيا”، فيما شارف جسر “جماعة بنغازي” وجسر “امتداد شارع الوحدة العربية” على الانتهاء.

هذا ووضعت الشركات المنفذة للجسور اللمسات الأولى لإنشاء الجسور المتبقية والتي من بينها جسر “المدخل الشرقي لبنغازي بحي السلام، وجسر “البريد” بمنطقة السلماني وجسر “جزيرة الهواري”.

وقالت لجنة الإعمار: “إن الشركات المصرية المنفذة لجسور بنغازي تنهي أعمال جسات التربة بجسريّ البريد ومصنع الإسمنت وتبدأ أعمال الحفر الاستكشافي للقواعد تجهيزًا للبدء بزرع الخوازيق خلال 10 أيام”.

-تطوير جامعة بنغازي

وعلى صعيد صيانة جامعة بنغازي التي تعرضت لدمار كبير إبّان الحرب على الجماعات المتطرفة، تشهد الجامعة أعمال تطوير لم تشهدها منذ تأسيسها في خمسينيات القرن الماضي.

وقد استكملت لجنة الإعمار صيانة المبنى الإداري للجامعة على أحد طراز، فيما لازالت الأعمار جارية لصيانة مجمعات الكليات داخلها.

وفي 16 ديسمبر 2023، شهدت الجامعة في الذكرى الـ 68 لتأسيسها احتفالًا بافتتاح المبنى الإداري في حضور المشير حفتر قائد الجيش وأسامة حمّاد رئيس الحكومة.

-تطوير ملعب بنغازي

وعلى صعيد المنشآت الرياضية، بدأت منذ عدة أشهر أعمال صيانة وتطوير ملعب بنغازي، والذي وصل حتى اليوم إلى مراحل متقدمة من التطوير.

ومن المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري على أحسن طراز، ووفقًا لمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويقع الملعب وهو ثاني أكبر الملاعب الرياضية في ليبيا ضمن منشأة رياضية كبيرة المعروفة بـ “المدينة الرياضية”.

-تطوير دار الكتب الوطنية

وفي إطار أعمال الإعمار، تشهد دار الكتب الوطنية أعمال صيانة وتطوير لازالت مستمرة حتى الآن. وتقع دار الكتب الوطنية، على مساحة 1.5 هكتار. ويحدها شرقا السوق البلدي وغربا مبنى إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية.

وأنشئت الدار عام 1972 وافتتح المبنى في العام 1979. وتعرضت للأضرار إبان الحرب التي خاضها الجيش الوطني ضد الجماعات الإرهابية في المدينة.