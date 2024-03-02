“صندوق التنمية”: حدائق درنة ستفتتح قبل رمضان.. وهدفنا خلق بيئة صالحة للأطفال

أخبار ليبيا 24

أعلن صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، أن عددًا من مشروعات الحدائق العامة في درنة ستفتتح قبيل شهر رمضان المبارك.

وذكر الصندوق، أن بلقاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، يتابع عن كثب الأعمال الجارية بمشروع الحدائق العامة ومشروع صيانة وترميم واجهات المباني السكنية والمحال التجارية، كما هو الحال مع باقي المشاريع القائمة في المدينة.

وقال إن بلقاسم حفتر زار حديقة الطفل الواقعة وسط المدينة، لمتابعة نسب الإنجاز فيها ومدى جاهزيتها لتفتح أبوابها في شهر رمضان المبارك.

وأضاف الصندوق أن بلقاسم حفتر زار كذلك الحديقة الواقعة بمدخل المدينة، ومشروع صيانة وترميم الواجهات في شارع الفنار والحدائق.

الهدف من إنشاء الحدائق في درنة

وأكّد الصندوق أن من المقرر افتتاح المشاريع أمام المواطنين في شهر رمضان المبارك لتقدم الخدمات لهم.

كما أكّد الصندوق أن مشاريع الحدائق العامة تهدف إلى خلق حياة ترفيهية وبيئة صالحة للأطفال بالمدينة. وأتت أعمال الصيانة والتطوير في درنة إثر الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة في سبتمبر الماضي.

وتسببت الفيضانات في مأساة إنسانية ودمارًا كبيرًا أسفر عن مقتل الآلاف من سكان المدينة فضلًا عن إحداث دمار هائل في بنيتها التحتية.

ومنذ ذلك الحين يعمل صندوق الإعمار على صيانة الأضرار الناجمة عن تلك الفيضانات وتحسين الظروف الملائمة للعيش داخل درنة.

وبدأت الشركات المحلية وعدد من الشركات الدولية في استلام مشروعات إعادة الإعمار وبناء الجسور واستكمال الأحياء السكنية غير المنجزة.