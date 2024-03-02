بعد السودان وليبيا… مصير الانتخابات المجهول يلاحق تشاد

بقلم

عبدالرحيم التاجوري

باحث سياسي

كلما اقترب أبناء القارة السمراء، من الوصول بـ دولهم إلى صناديق الاقتراع واختيار من يطمحون فيه أن يحقق أحلامهم البسيطة المتطلعة إلى حياة كريمة يتوفر خلالها التعليم والعمل والرعاية الصحية للجميع ، يظهر التدخل الخارجي لـ يخيم على المشهد برمته، ويحجب بصيص الأمل وينتهي الأمر بتأجيج حروب أهلية تقضي على الأخضر واليابس ويدفع المواطن البسيط ثمنها.

فبعد ليبيا والسودان، يأتي الدور على تشاد، فبمجرد أن أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات عن إجراء الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل بدلاً عن أكتوبر، اندلعت إشتباكات مسلحة وسط العاصمة انجمينا.

الحكومة التشادية من جانبها كشفت عن وقوع هجوم مساء إعلان موعد الإنتخابات الرئاسية استهدف مقر “جهاز الأمن الوطني” وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا، متهمة “الحزب الإشتراكي بلا حدود” بقيادة “يحي ديلو”، بالتحريض على مهاجمة المقر، ومحاولة إغتيال رئيس المحكمة العليا في البلاد.

ديلو بدوره نفى في تسجيل صوتي كل الاتهامات الموجهة إليه، وعلاقته بأي هجمات أو محاولات للانقلاب على المسار السياسي في البلاد، لتتداول بعدها مباشرة وسائل الإعلام خبر وفاة يحي ديلو إثر اشتباكات مسلحة إندلعت في انجمينا، فيما لا تزال هذه الأنباء غير مؤكدة حتى هذه اللحظة.

سيكسيه ماسرا، رئيس الوزراء التشادي، والمرشح الرئاسي ورئيس حزب “المحولون”، من جانبه أعرب عبر صفحته على منصة التدوينات القصيرة “إكس”، أعرب عن حزنه وأسفه على دماء ضحايا الاشتباكات المسلحة، مجددا دعمه الكامل وغير المشروط لـ رئيس الدولة التشادية، ومطالبا بضرورة ضبط النفس والعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

تغريدة ماسرا وإن كانت تبدو جيدة، إلا أنها أثارت تساؤلات عديدة في الشارع السياسي التشادي، لاسيما وأن الأحداث الأخيرة في البلاد جاءت بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وما تداولته الأنباء من عقده لعدد من اللقاءات في واشنطن مع ممثلي غرفة التجارة وشركة “بانكروفت” الأمريكية المشبوهة في عدد من دول القارة السمراء لما تقوم به من إشعال الفتن والانقلابات والانتفاضات الشعبية.

الشكوك حول علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بتطورات الأحداث في تشاد تتزايد يوماً تلو الأخر، خاصة أن واشنطن تربطها علاقة وطيدة مع “ماسرا”، والذي يرجح العالمون ببواطن الأمور أنه يسعى لتولي رئاسة البلاد بدعم حلفائه، فـ واشنطن كانت الراعي المستتر للإتفاقية التي أعادت “ماسرا” من منفاه العام الماضي إلى تشاد، ليصرح بعدها عن رغبته في الترشح لرئاسة البلاد، لتُصبح تشاد برئاسة ماسرا تحت النفوذ الأمريكي، خاصة وأن نفوذ فرنسا في القارة السمراء بدأفي التلاشي.

السؤال الذي يطرح نفسه في الوقت الحالي هل سينجح الشعب التشادي في كسر القاعدة العامة في القارة السمراء ويمضي قدماً نحو إجراء الإنتخابات الرائاسية التي طال انتظارها، أم أن للتدخلات الخارجية رأياً أخر وستنجح واشنطن في إشعال الفتنة وتزعزع أمن البلاد بما يسمح لها ببسط نفوذها في البلاد والقارة بصورة عامة؟