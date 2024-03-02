الهلال يختم استعداداته لمواجهة “مودرن فيوتشر” بالكونفدرالية.. ولا بديل عن الفوز

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الليبي، استعداداته لمواجهة “مودرن فيوتشر” في كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي يستضيفها الأخير على ملعب “استاد السلام” بالقاهرة، غدًا الأحد.

وستقام المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكّد الهلال عزمه على مواصلة المسير نحو الدور القادم من البطولة. وهذه ثاني مباراة للهلال بالكونفدرالية تحت قيادة المدرب الصربي، زوران مانولوفيتش.

وقبل أيام، قال الصربي زوران مانولوفيتش، إن انتزاع ورقة التأهل الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، سيكون من بوابة القاهرة.

وأضاف المدرب، أنهم وضعوا استراتيجية مهمة للعبور إلى الأدوار الإقصائية من بطولة كأس الكونفدرالية.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” مسؤولي الفريقين بطاقم تحكيم المباراة المكون من، البوروندي باسيفيك ندابيها حكم ساحة، ويعاونه البوروندي إيمرى نيونجابو مساعد أول، والأوغندي رونالد كاتينيا مساعد ثان، والأوغندي شيلانجيت علي حكم رابع، فيما يراقب المباراة محمد علي من جيبوتى.

الهلال.. لا بديل عن الفوز

ويتعين على الفريق الليبي الفوز فقط بالمواجهة، لرفع رصيده إلى 9 نقاط والتأهل مباشرة إلى الربع النهائي صحبة اتحاد العاصمة، بينما يحتاج “مودرن فيوتشر” إلى التعادل بأي نتيجة لرفع رصيده إلى 9 نقاط أو الفوز للمنافسة على صدارة المجموعة مع اتحاد العاصمة صاحب الـ 10 نقاط.

وفي ديسمبر الماضي، فقد الهلال نتيجة مباراته مع “مودرن فيوتشر” بالدور الثاني بهدف مقابل هدفين في بنغازي بالجولة الثانية من المنافسات، لكنه حقق مؤخرًا فوزًا مهمًا على فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد الماضي، دون جمهور على ملعب شهداء بنينا.