الشيباني: واشنطن تراوغ المجتمع الدولي لتكرار سناريو ستيفاني وليامز

أخبار ليبيا 24

اعتبر جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، تعيين الأمريكية ستيفاني خوري نائب للمبعوث الأممي عبدالله باثيلي، بمثابة مراوغة أمريكية وتحايل على المجتمع الدولي .

وأوضح الشيباني في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدته “أخبار ليبيا 24” أن القرار جاء تفاديا لـ “الفيتو” الروسي والصيني فيما لو حاولت أميركا تعيين رئيس للبعثة من مواطنيها.

وأضاف عضو مجلس النواب أن باثيلي سيقدم استقالته بعد فترة، وتتولى ستيفاني خوري رئاسة البعثة الأممية، لافتا إلى أن واشنطن تكرر سيناريو المبعوث الأممي الأسبق “غسان سلامة” والأمريكية “ستيفاني ويليامز” ، مشددا على أت التهافت والتودد والتزلف لـ “ستيفاني خوري” سيبدأ قريبا حتى ترضى عنهم وتختارهم في لجان الحوار ويبدأ تدوير المشهد دون الحل .

رغم فشل البعثة.. غوتيريش يُكلف الأمريكية اللبنانية ستيفاني خوري نائبة لـ باتيلي

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن تكليف الأمريكية اللبنانية ستيفاني خوري، نائبة للمبعوث الأممي، خلفا للزيمبابوي ريزيدون زينينغا.

وأوضحت البعثة الأممية لدى ليبيا، في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طالعته “أخبار ليبيا 24″، أن خوري تمتلك أكثر من 30 عامًا من الخبرة في دعم العمليات السياسية، ومحادثات السلام والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت البعثة أن خوري تمتلك تجربة تفوق 15 عامًا من العمل مع الأمم المتحدة في العراق ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن، لافتة إلى أنها شغلت مؤخرًا منصب مدير الشؤون السياسية في البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

وأشارت البعثة إلى أن خوري عملت كزميلة باحثة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية ومع عدد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة “البحث عن أرضية مشتركة” Search for Common Ground.، مضيفة أن خوري حصلت على درجة الدكتوراه في الفقه القانوني ودرجة البكالوريوس في الآداب في الحكومة من جامعة تكساس بالولايات المتحدة، إضافة إلى أنها تجيد اللغتين العربية والإنجليزية.