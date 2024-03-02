الزاوية: وفاة شاب متأثرًا بجروح أصيب بها أثناء مقتل رفيقه على يد مسلحين

أخبار ليبيا 24

قالت مصادر محلية في الزاوية إن الشاب “محمد حسن البشت” توفي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أثناء تعرضه ورفيقه الشاب “أحمد محمود عاشور” الذي قتل هو الآخر في هجوم مسلح عليهما في منطقة الحرشة بالزاوية.

وتعرض الشابان لإطلاق نار على يد مسلحين، اليوم السبت، بالقرب من مصحة النوران بمنطقة الحرشة في مدينة الزاوية.

وذكرت المصادر، في وقت سابق، إن القتيل هو أحد عناصر “مليشيا محمد بحرون” الملقب بـ “الفار”. هذا ولم تعرف هوية المسلحين الذين هاجموا الشابين وأدروهما قتيلين.

تحشيد

المصادر المحلية، تقول إنّ “بوابة الحرشة” أغلقت على خلفية عملية القتل المسلح، وتجمعت عدد من السيارات المسلحة وأشعلت النار في الإطارات بالمنطقة. وهذا ما قد يؤدي إلى اشتعال أعمال عنف واشتباكات بالمدينة.

هشاشة الوضع الأمن في الزاوية

ومقتل الشابين “أحمد عاشور” و”محمد البشت” دليل حي على هشاشة الوضع الأمني وتدهوره في بالمدينة.

ودائما ما تشهد المدينة اشتباكات مسلحة وأعمال قتل وعنف بين المليشيات الخارجة عن سيطرة “الحكومة منتهية الولاية”.

وتقع الزاوية على بعد 50 كم عن العاصمة طرابلس، وبها مجمع نفطي يضم أكبر مصفاة نفطية، مرتبطة بحقل الشرارة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 300 ألف برميل يوميا.

وأعمال القتل المتكررة بين “المليشيات” تشكل رعبًا لأهالي المنطقة الغربية، خاصة تلك التي تندلع وسط الأحياء السكنية.

ووجود “المليشيات” التي تعتمد على تهريب الوقود والبشر في تمويلها والاقتتال وصراع النفوذ المتكرر بينها، يعد عائقًا أمام أي حلٍّ للأزمة السياسية في ليبيا، والانطلاق نحو الانتخابات.

وفي 20 فبراير الماضي، أصيب شاب يدعى “عبدالرحمن لاغا” برصاصة عشوائية، جراء اشتباك مسلح بين عناصر من المليشيات. وأصيب الشاب أثناء وجوده داخل محله الواقع بمنطقة الاشتباكات.