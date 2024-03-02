مصادر محلية: مقتل عنصر تابع لميليشيا “الفار” في الزاوية

أخبار ليبيا 24

قتل شاب وأصيب رفيقه على يد مسلحين بالقرب من مصحة النوران بمنطقة الحرشة في مدينة الزاوية، فيما قالت مصادر محلية إن القتيل أحد عناصر “مليشيا محمد بحرون” الملقب بـ الفار”.

المصادر المحلية، ذكرت أن القتيل يدعى “أحمد محمود عاشور” وهو عنصر تابع لمليشيا “الفار” وأن المصاب يدعى “رشيد البكوش”.

وقالت المصادر المحلية، إنّ “بوابة الحرشة” أغلقت على خلفية عملية القتل المسلح، كما تجمعت عدد من السيارات المسلحة وأشعلت النار في الإطارات في منطقة الحرشة، ما ينذر باشتعال أعمال العنف والقتل خلال الساعات القادمة.

وحادثة القتل شاهد حي وجديد على الوضع الأمني الهش وتدهوره في الزاوية وعموم غرب ليبيا. دائما ما تشهد المدينة اشتباكات مسلحة وأعمال قتل وعنف بين المليشيات الخارجة عن سيطرة “الحكومة منتهية الولاية”.

والزاوية الواقعة على بعد 50 كم عن العاصمة طرابلس، بها مجمع نفطي يضم أكبر مصفاة نفطية قيد التشغيل في ليبيا، وهي مرتبطة بحقل الشرارة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 300 ألف برميل يوميا.

اشتباكات متكررة في الزاوية

وأعمال القتل المتكررة بين “المليشيات” تشكل رعبًا لأهالي المنطقة الغربية، خاصة تلك التي تندلع وسط الأحياء السكنية.

كما أنّ وجود “المليشيات” التي تعتمد على تهريب الوقود والبشر في تمويلها والاقتتال وصراع النفوذ المتكرر بينها يعد عائقًا أمام أي حلٍّ للأزمة السياسية في ليبيا، والانطلاق نحو الانتخابات.

وفي 20 فبراير الماضي، تحدّثت مصادر محلية بالزاوية، عن إصابة شاب يدعى “عبدالرحمن لاغا” برصاصة عشوائية، جراء اشتباك مسلح بين عناصر من المليشيات. وأوضحت المصادر أنّ الشاب أصيب في أثناء وجوده داخل محله الواقع بمنطقة الاشتباكات.