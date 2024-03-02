الحكومة اليمنية: سفينة الشحن “روبيمار” التي هاجمها الحوثيون غرقت

أخبار ليبيا 24

قالت الحكومة اليمنية إن سفينة الشحن روبيمار التي تعرضت للهجوم الشهر الماضي من قبل جماعة الحوثي غرقت في جنوب البحر الأحمر.

وقال بيان الحكومة، اليوم السبت، إن السفينة غرقت ليل الجمعة وحذر من “كارثة بيئية”.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في وقت سابق إن السفينة كانت تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم.

ويهاجم مسلحو الحوثي في اليمن السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر، قائلين إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

فريق من حكومة اليمن زار السفينة

ويوم الاثنين، زار فريق حكومي يمني سفينة روبيمار، وهي سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بيليز. وقال الفريق إنها مغمورة جزئيا ويمكن أن تغرق في غضون يومين.

وقال الجيش الأمريكي في وقت سابق إن الهجوم ألحق أضرارا كبيرة بسفينة الشحن وتسبب في بقعة نفط بطول 18 ميلا (29 كيلومترا).

وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية في تقريرين منفصلين، السبت، إنها تلقت تقريرا عن تعرض سفينة لهجوم على بعد 15 ميلاً بحرياً غرب ميناء المخا اليمني. وأضافت الوكالة في مذكرة استشارية: “أخذ الطاقم السفينة إلى الرسو وتم إجلاؤهم من قبل السلطات العسكرية”.

ولم يذكر أي من التقريرين اسم روبيمار على الرغم من أن كلا الحادثين وقعا بالقرب من المكان الذي شوهد فيه روبيمار آخر مرة.

ودفعت هجمات الحوثيين شركات الشحن إلى تحويل السفن إلى الطريق الأطول والأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا. كما أنها أثارت المخاوف من احتمال اتساع الحرب بين إسرائيل وحماس، ما يؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط الكبير.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا ضرب أهداف للحوثيين في يناير ردا على الهجمات على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وتتمركز الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في ميناء عدن الجنوبي، بينما يسيطر الحوثيون على جزء كبير من الشمال ومراكز كبيرة أخرى.