الحصادي: أطراف محلية ودولية لا ترغب في تقارب الليبيين

أخبار ليبيا 24

أكد منصور الحصادي، عضو مجلس الدولة، أن هنالك أطراف محلية ودولية لا ترغب في تقارب الليبيين خاصة بين الأجسام الرسمية.

وأوضح الحصادي في تصريحات صحفية طالعتها “أخبار ليبيا 24” أن هنالك أطراف معرقلة ومستفيدة من حالة الانقسام الحكومي، لتستمر في نهب المال العام، معتبرا أن اللقاء الذي تم بين أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة في تونس، خطوةً إيجابية في طريق حل الأزمة الليبية.

واسنكر عضو مجلس الدولة التفسير السلبي للمبعوث الأممي “عبدالله باثيلي” حول لقاء أعضاء المجلسين، معتبرا أنه مثيراً للشكوك والتأويل السلبي لعمل البعثة في ليبيا.

وأضاف الحصادي أن لقاء تونس يخدم البعثة الأممية في عملها الأصيل في ليبيا الذي ينقضي في التيسير والتقريب بين الليبيين للوصول إلى حل واقعي يمهد الطريق لتجديد الشرعية من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق القوانين المتوافق عليها، لافتا إلى أن مطلب تشكيل حكومة جديدة موحدة بكفاءة عالية ونزاهة وشفافية هو مطلب منطقي ووطني.

وشدد الحصادي على أن الانقسام الحكومي والمؤسسي يعني استمرار اللامسؤولية، وعدم الاستقرار ومزيداً من التدخلات الخارجية السلبية، ويسبب استمرار نزيف هدر المال العام أيضاً، مضيفا أن الانقسام الحكومي الذي يسعى لاستمراره البعض، يعني عدم إجراء انتخابات، مشيرا إلى أن الأعضاء بصدد عقد لقاءات أخرى موسعة على أن تكون داخل الوطن.

رغم أنف الدبيبة.. اجتماع نيابي في تونس لتشكيل حكومة جديدة

وكان أعضاء مجلس النواب، ومجلس الدولة قد اجتمعوا في تونس، الأربعاء، لمناقشة الانسداد السياسي وسبل تفعيل العملية الانتخابية، والتأكيد على ملكية العملية السياسية لليبيين.

واتفق أكثر من 120 عضوًا من المجلسين على تسجيل محضر اتفاق يتضمن القضايا المتفق عليها وآلية تنفيذيها، إضافة إلى إصدار بيان سياسي حول اللقاء وموجبات عقده وما صاحبه من صعوبات.

وبعد تعذر عقد اللقاء التشاوري بين أعضاء مجلسيّ النواب والدولة، جرى الاتفاق على ضرورة الالتزام بتنفيذ القوانين الانتخابية رقم 27 و28 لسنة 2023، المنجزة عبر لجنة (6+6) والصادرة عن مجلس النواب بالتوافق بين المجلسين.

وأثمر الاجتماع الاتفاق على دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات، فضلًا عن تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما نصت المادتين 90 و86 من القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب”.

وتضمنت نتائج الاجتماع كذلك ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسي، على أن يجري اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية.

وعبر المجتمعون عن القلق البالغ مما ورد قي تقرير المصرف المركزي حول حجم النهب والصرف خارج إطار القانون، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذا العبث ودعوة مجلس الإدارة بالمصرف المركزي إلى حماية الأصول واحتياطات الأموال الليبية.

وأكد المجتمعون أهمية تُشّكل لجنة من أعضاء المجلسين تتولى متابعة تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين بعد خمسة عشر يومًا من هذا الاجتماع، ودعوة كل الأحزاب السياسية والقوة الوطنية للتواصل والتنسيق مع اللجنة المكلفة من اجل مشروع وطني لإنقاذ البلاد. وتحضر اللجنة للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.