نصية: “عماد السائح” يعرقل الانتخابات وانشغل بـ لقاء السفراء

أخبار ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، أنه بوجود رئيس المفوضية العليا للانتخابات الحالي لن تكون هناك لا انتخابات محلية ولا انتخابات عامة، مشددا على ضرورة التفكير سريعا في إيجاد البديل خاصة وأنه شغل المنصب بالتكليف بعد استقالة الرئيس المنتخب وذلك إلى حين إجراء تعيين مجلس إدارة جديد وفقا للاتفاق السياسي.

وأوضح نصية، أن عملية انتخاب المجالس البلدية التي أعلنت عنها المفوضية بداية 2024 تشهد جمود تام رغم الوعود و التصريحات التي يطلقها عماد السائح بين الحين و الاخر، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات البلدية لا يقل عن أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية، فهي قد تعطي مؤشرا مهما على مدى نجاح الانتخابات في ليبيا.

نصية: إجراء الانتخابات البلدية يساهم في رفع وتيرة العمل السياسي

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إجراء الانتخابات البلدية سيساهم في رفع وتيرة العمل السياسي و الخدمي من خلال عودة طوابير صناديق الانتخابات بدلا عن طوابير صناديق الذخيرة واصطفافات الحروب، لافتا إلى أن عمل المفوضية ورئيسها يتسم بـ عدم الجدية و الكفاءة و القدرة على إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن السائح تحول إلى وزير خارجية يستقبل السفراء يوميا ويحضر الورش و الندوات و في النهاية يحمل مسؤولية عدم إجراء الانتخابات للاطراف الأخرى.

وشدد نصية على أن السائح لم يتخذ أي خطوة لتطبيق قانون الاستفتاء في 2018 وادعى أن هناك خلاف حوله رغم أنه جهة فنية مناط بها تطبيق القوانين، الأمر الذي تسبب في تفاقم الأزمة الدستورية واستمرارها، مضيفا أنه في 2021 حولت له قوانين الانتخابات الرئاسية و البرلمانية وتحت ضغط الشارع و مطالبة الليبين بالانتخابات اتخذ بعض الخطوات ثم توقف وادعى أن هناك قوة قاهرة تحول دون إتمام إجراء الانتخابات، معتبرا أنه مجرد ادعاء واهي هلامي، أربك به العملية الانتخابية مما أدى إلى توقفها.

وأشار نصية إلى أن السائح أحيلت له في الوقت الراهن قوانين الانتخابات الصادرة عن لجنة 6+6 المتفق عليها والذي شارك هو نفسه في إعدادها من خلال تقديم الملاحظات، موضحا أنه أيضا مازال يتعذر تارة بالتمويل وتارة بالتوافق وتشكيل الحكومة، ولم يتخذ الإجراءات الأولية للبدء في العملية الانتخابية

وكشف نصية عن إسناد مجلس النواب مهمة تنظيم الانتخابات البلدية للمفوضية من أجل إنجازها و منع الحكومات من التحكم فيها، لافتا إلى أن السائح وكالعادة مازال يتلكأ ويماطل في إجراء هذه الانتخابات بحجج واهية ومبررات غير مقبولة الأمر الذي تسبب في جمود هذه الانتخابات التي كانت على الاقل في السابق تتم من قبل بعض الحكومات.