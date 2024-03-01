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مصدر لـ أخبار ليبيا 24: ميناء الحريقة يستقبل “الناقلة المليونية” الأخيرة في فبراير

1 مارس، 2024 11:59 م
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ميناء الحريقة
ميناء الحريقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي، التابع لشركة الخليج العربي للنفط، عن استقبال الميناء، لـ الناقلة “المليونية” الرابعة والأخيرة خلال شهر فبراير المنصرم، لافتا إلى أن الناقلة النفطية “فرونت كراون” قادمة من “اليونان” وتحمل علم “جزر المرشال”.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24″، أن الناقلة ستشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين، مشيرا إلى أن مشاكل الكهرباء في حقل “مسلة” تسببت في تأخر وصول الناقلات النفطية إلى ميناء الحريقة في الثلث الاخير من الشهر الماضي.

وأضاف المصدر أن إنتاج حقلي مسلة والسرير بلغ 130 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة، مشددا على أن عمليات الإنتاج والتصدير تجري وفقا لخطوات احترازية لمكافحة وباء كورونا.

ميناء الحريقة النفطي يعاني

وكان مدير ميناء الحريقة النفطي في طبرق ياسين حماد، قد أكد في وقت سابق لـ “أخبار ليبيا 24” أن رصيف ميناء البريقة النفطي في طبرق متهالك وغير صالح لاستقبال النواقل النفطية، لافتا إلى أن الرصيف تم إغلاقه منذ عامين لتهالكه وخطورة رسو أي ناقلة نفطية عليه ولهذا السبب تم إغلاقه.

وأضاف حماد أن شركة البريقة تحاول استقبال النواقل النفطية عليه، رافضا تحمل مسؤولية الحوادث المتوقعة للنواقل أو للبشر العاملين على الرصيف، مشددا على أن سلامة العاملين هي الأهم وسلامة الناقلات النفطية تعتبر مسؤولية الجميع.

وأوضح حماد أن المؤسسة الوطنية للنفط شكلت لجنة عام 2012 بخصوص دراسة وصيانة الرصيف وإلى الآن وضع الرصيف أصبح أسوأ من السابق، لافتًا إلى أن الصدأ وصل إلى كل أجزاء الرصيف ولايمكن بهذا الوضع استقبال أي نوع من النواقل.

يشار إلى أن شركة البريقة تحاول استقبال النواقل النفطية المحملة بالديزل والبنزين لحل أزمات الوقود ولتخفيف العبء على رصيف رأس المنقار.

يذكر أن شركة البريقة تحاول ربط الرصيف رقم “2” في ميناء الحريقة النفطي برصيف شركة البريقة وهذا العمل يحتاج لشهور لإتمامه.

 

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1 مارس، 2024 11:59 م
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