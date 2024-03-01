للمرة الثانية تواليا.. السيطرة على حريق شب قرب مستودع لتعبئة الغاز في البيضاء

أخبار ليبيا 24

سيطرت مديرية أمن البيضاء على حريق شب بطريق محاذ لمستودع لتعبئة غازي الطهي في البيضاء.

وفي بيان مقتضب، اليوم الجمعة، قالت مديرية أمن البيضاء إنها تلقت بلاغا باندلاع النيران في المكان، حيث توجهت وحدة الأزمات والطوارئ إليه وأخمدت الحريق.

وأظهرت صور نشرتها مديرية أمن البيضاء أعضاء وحدة الأزمات أثناء اخمادهم الحريق الذي شب في النفيات القريبة من مكان مستودع تعبئة الغاز رقم 007 في البيضاء.

السيطرة على حريق سابق في ذات المكان

يذكر أن مديرية أمن البيضاء، أعلنت قبل يومين السيطرة على حريق في ذات المكان ضمن عمل الخطة الأمنية التي تعمل بها المديرية، وأشارت أيضا حينها المديرية أنها سيطرت على حريق بغابة في منطقة الوسيطة.

رياح نشطة السرعة

وشب الحريق في وقت أكد فيه المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن أغلب مناطق الشمال تشهد طقسًا متقلبًا مع رياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأشار المركز في نشرة الأحوال الجوية الصادرة عنه أن ذلك يحدث في ظل تكاثر للسحب من حين لآخر على الساحل وسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الساحل الغربي ومرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

استقرار الطقس

وأضاف “مركز الأرصاد” أن الطقس يميل للاستقرار التدريجي اعتبارًا من يوم غدٍ السبت على أغلب مناطق ليبيا بداية من الشمال الغربي.