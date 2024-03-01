لاستيلائه على مساعدة من الأمم المتحدة.. النيابة العامة تأمر بحبس عميد بلدية حي الأندلس

أخبار ليبيا 24

قال مكتب النائب العام، إن النيابة العامة أمرت بحبس عميد المجلس البلدي حي الأندلس احتياطيا بتهمة الاستيلاء على مساعدات مقدمة من الأمم المتحدة.

وأوضح بيان المكتب أمس الخميس، أن وكيل النيابة باشر التحقيق في الواقعة، ليتضح له اجتراء المتهم على المال العام بتعمُّده الاستيلاء على هبات عينية قدمتها منظمة الأمم المتحدة بقصد مساعدة مكون الإدارة المحلية في مجال تأمين الإمداد الكهربائي إِبَّانَ الاحتراب الذي شهدته البلاد سنة 2019.

كما اتهم عميد المجلس البلدي حي الأندلس بالتصرف في مولدات كهرباء بقيمة 450 ألف دينار دون حق، وتحلّل من واجب صيانة المال العام بإِجَازَته إسناد مشروعات إلى أدوات تنفيذ بالمخالفة لقواعد وضوابط لائحة العقود الإدارية.

وقال مكتب النائب العام، إن التحقيقات أظهرت سلوكاً آثماً آخر تمثَّل في استيلاء المسؤول على السلع المعمرة المخصصة لغرض مواجهة الآثار الناجمة عن حالة نزوح المواطنين، لينتهي المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيا على ذمة القضية.

وفي بيان منفصل، قال مكتب النائب العام إن مأمور التفتيش في مركز جمرك المنطقة الحرة مصراتة، رفع بلاغاً، تضمن التحريات والدلائل التي وطَّـدَت اعتقاده بدَسِّ كمية جوهر مخدر في مركبة آلية، مورَّدة إلى دولة ليبيا على متن وسيلة نقل بحري قادمة من ميناء (ساغو نتو) بمملكة إسبانيا؛ فقامت لدى النيابة العامة مبررات إجراء تفتيش المركبة الآلية المستوردة؛ فأسفر الإجراء عن ضبط ثمانمائة وثمانٍ وسبعين قطعة من مخدر الحشيش.

ولفت البيان أنه بفراغ المحقق من الإجراء؛ وجَّه الجهات الضبطية بضبط الفاعل وإحضاره محلياً؛ واتخذ التدابير التي تجيزها الصكوك الدولية ذات العلاقة، بغية ملاحقة الفاعلين والشركاء الغائبين في مملكة إسبانيا.