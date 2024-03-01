كتلة التوافق بمجلس الدولة: الامتيازات العائلية والميليشياوية ستقود لا محالة للحرب

أخبار ليبيا 24

حذرت كتلة التوافق بمجلس الدولة، من تداعيات التفرد في التصرف بأموال الشعب الليبي، داعية الهيئات الرقابية إلى القيام بأدوارها دون ترهيب أو ترويض

وأوضحت الكتلة في بيان لها طالعته “أخبار ليبيا 24″، أن خطاب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير تضمن معطيات وأرقام مفزعة بشأن التصرف في المال الليبي والانحراف غير المسبوق في الإنفاق العام، مشددة على أن التصرف المنفرد والبعيد عن كل آليات الرقابة في أموال الشعب الليبي لغايات سياسية مفضوحة ستكون تداعياتها خطيرة جدًا.

وأضاف البيان أن المآلات المالية والسياسية للتصرف في ميزانية هي الأضخم منذ سنوات ستكون كارثية، لافتا إلى أن هذه التصرفات ستؤدي لمزيد من انهيار العملة الوطنية وتهدد السلم المجتمعي، ومقدرة مؤسسات الدولة على القيام بالحد الأدنى من واجباتها.

وأكد البيان أن الزيادة في حجم الإنفاق الحكومي الاستهلاكي لم ترافقه نهضة تنموية ولم ينعكس على واقع الليبيين المعيشي، لافتا إلى أن هذا الإنفاق انعكس على توسيع شبكة الولاءات للحكومة والدعاية الصفراء لصالحها من أموال الليبيين على غرار الاحتفالات والملتقيات والمهرجانات الخطابية.

وشدد البيان على خطورة الإنفاق الحكومي الموازي المجهول المصدر الذي أسهم في زيادة الطلب على النقد الأجنبي وما سيسببه من انهيار للعملة الليبية، مطالا الهيئات الرقابية بضرورة القيام بأدوارها بعيدًا عن الترهيب، أو الترويض الذي يحولها إلى أداة تحليل للإهدار والفساد، موضحا أن السياسة المانحة للامتيازات العائلية والميلشياوية في الوصول للمال العام والسيطرة على المؤسسات محرك رئيس للصراع وستقود لا محالة لإعادة إنتاج الحرب.