رغم فشل البعثة.. غوتيريش يُكلف الأمريكية اللبنانية ستيفاني خوري نائبة لـ باتيلي

أخبار ليبيا 24

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تكليف الأمريكية اللبنانية ستيفاني خوري، نائبة للمبعوث الأممي، خلفا للزيمبابوي ريزيدون زينينغا.

وأوضحت البعثة الأممية لدى ليبيا، في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طالعته “أخبار ليبيا 24″، أن خوري تمتلك أكثر من 30 عامًا من الخبرة في دعم العمليات السياسية، ومحادثات السلام والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت البعثة أن خوري تمتلك تجربة تفوق 15 عامًا من العمل مع الأمم المتحدة في العراق ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن، لافتة إلى أنها شغلت مؤخرًا منصب مدير الشؤون السياسية في البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

وأشارت البعثة إلى أن خوري عملت كزميلة باحثة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية ومع عدد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة “البحث عن أرضية مشتركة” Search for Common Ground.، مضيفة أن خوري حصلت على درجة الدكتوراه في الفقه القانوني ودرجة البكالوريوس في الآداب في الحكومة من جامعة تكساس بالولايات المتحدة، إضافة إلى أنها تجيد اللغتين العربية والإنجليزية.

المبعوث الأممي فشل في مهمته

ويرى مراقبون أن البعثة الأممية فشلت في المهمة الموكلة إليها وتجاوزت حدودها من الدعم إلى التدخل في الشأن الليبي، مما جعل الشارع المحلي يعاني إحباطاً، خصوصاً أن انتماء باتيلي للقارة السمراء وجنسيته السنغالية زرعا في البداية أملاً لدى الليبيين في حلحلة أزمة بلادهم والذهاب نحو انتخابات وطنية.

وشدد المراقبون على أن البعثة الأممية عجزت عن إيجاد أي مخرج للأزمة الليبية، لا سيما أنها لم تعمل على تشكيل حكومة موحدة قادرة على تأمين العملية الانتخابية، إذ عارض باتيلي في أواخر يوليو الماضي قرار مجلسي النواب والدولة القاضي بالتوجه نحو تشكيل حكومة جديدة لحسم ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وعمل على التمديد تلقائياً لحكومة الدبيبة منتهية الولاية الذي سبق ورفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.