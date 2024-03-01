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حمّاد: الاستحقاق الانتخابي هو هدفنا.. والليبيون سيصلون حتما لاتفاق شامل

1 مارس، 2024 12:56 م
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وكالة أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قال أسامة حمّاد رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان إن إنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني هو هدف الحكومة منذ منحها الثقة من مجلس النواب.

وأضاف “حمّاد”، في بيان، أن تعمل على تسهيل كل الإجراءات المؤدية إلى الاستحقاق الانتخابي، وتحاول قدر إمكانها أن تجمع الليبيين على كلمة سواء ونبذ الانقسام والتشظي والعنف.

وقال “حمّاد” إن الحكومة الليبية ترحب بكل الخطوات المتخذة من الأطراف الليبية الفاعلة منذ مدة وخاصة مخرجات لجنة +66 مع تأكيدها الدائم على أن يكون الحوار ليبي ليبي.

وأضاف: أن “الليبيين مهما اشتد الخلاف بينهم سيصلون حتما إلى الاتفاق الشامل عاجلا أم آجلا”.

وقال رئيس الحكومة الليبية، إن رفض الحكومة الليبية للدعوات السابقة للحوار جاء لوجود أطراف تتحرك وفق أجندات مشبوهة، وتسيطر عليها التدخلات الخارجية الإقليمية منها والدولية، والتي لا تصب في نهايتها في مصلحة الدولة الليبية وشعبها الكريم.

وجدد “حمّاد” دعم الحكومة الليبية وترحيبها بالحوار الليبي المبني على احترام الجميع والشرعية الدستورية والسيادة الليبية، دون إقصاء ودون إملاءات مسبقة، والذي يكون هدفه الأول والأخير هو مصالح الشعب الليبي وتحقيق المصالحة الشاملة.

وقال “حمّاد” إن الحوار لا بد أن ينتج عنه خطة محددة الأهداف والمدد الزمنية والأدوات الكفيلة بتنفيذه ما يتفق عليه وإلزام الجميع به.

ودعا رئيس الحكومة الليبية أطراف الحوار إلى عقد اجتماعاتهم داخل الدولة الليبية في المدن التي تحقق فيها الأمن والأمان مثل مدينة بنغازي أو سرت أو سبها، حتى تتوافر الخصوصية الليبية لهذا الحوار.

1 مارس، 2024 12:56 م
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