تنسيقية العمل الوطني بني وليد: ندعم مخرجات اجتماع تونس و مسار توحيد السلطة

أخبار ليبيا 24

أعلنت تنسيقية العمل الوطني بني وليد، دعم مخرجات اجتماع أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة في تونس وتُطالبهم بالاجتماع في ليبيا.

وأضافت التنسيقية في بيان لها، طالعته “أخبار ليبيا 24” أن تطلعات أعضاء المجلسين منسجمة مع موقفها تجاه ليبيا، لافتة إلى أن طموحها في وضع أساسات لبناء سلام دائم يمكن من بناء دولة ليبيا المنشودة.

وأكد البيان أن ما تم الإتفاق عليه من قبل أعضاء النواب والدولة، يضعهم أمام مسؤولياتهم الوطنية، مطالبا بالاستمرار في مسار توحيد السلطة التنفيذية وتهيئة الظروف للقيام بانتخابات رئاسية وبرلمانية بناءً علي مخرجات لجنة 6+6.

ودعا البيان أعضاء المجلسين لبحث إمكانية عقد لقائاتهم القادمة علي أرض الوطن، لافتا إلى أن التنسيقية ستكون داعمة لأي عمل من شأنه توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام، مؤكدا علي ضرورة توحيد الجهود للوصول إلي انتخابات رئاسية وبرلمانية تجسيدًا للإرادة الوطنية وتاكيدًا لمبدأ التداول السلمي علي السلطة.

رغم أنف الدبيبة.. اجتماع نيابي في تونس لتشكيل حكومة جديدة

وكان أعضاء مجلس النواب، ومجلس الدولة قد اجتمعوا في تونس، الأربعاء، لمناقشة الانسداد السياسي وسبل تفعيل العملية الانتخابية، والتأكيد على ملكية العملية السياسية لليبيين.

واتفق أكثر من 120 عضوًا من المجلسين على تسجيل محضر اتفاق يتضمن القضايا المتفق عليها وآلية تنفيذيها، إضافة إلى إصدار بيان سياسي حول اللقاء وموجبات عقده وما صاحبه من صعوبات.

وبعد تعذر عقد اللقاء التشاوري بين أعضاء مجلسيّ النواب والدولة، جرى الاتفاق على ضرورة الالتزام بتنفيذ القوانين الانتخابية رقم 27 و28 لسنة 2023، المنجزة عبر لجنة (6+6) والصادرة عن مجلس النواب بالتوافق بين المجلسين.

وأثمر الاجتماع الاتفاق على دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات، فضلًا عن تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما نصت المادتين 90 و86 من القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب”.

وتضمنت نتائج الاجتماع كذلك ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسي، على أن يجري اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية.

وعبر المجتمعون عن القلق البالغ مما ورد قي تقرير المصرف المركزي حول حجم النهب والصرف خارج إطار القانون، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذا العبث ودعوة مجلس الإدارة بالمصرف المركزي إلى حماية الأصول واحتياطات الأموال الليبية.

وأكد المجتمعون أهمية تُشّكل لجنة من أعضاء المجلسين تتولى متابعة تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين بعد خمسة عشر يومًا من هذا الاجتماع، ودعوة كل الأحزاب السياسية والقوة الوطنية للتواصل والتنسيق مع اللجنة المكلفة من اجل مشروع وطني لإنقاذ البلاد. وتحضر اللجنة للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.

حاول منعهم

وكشفت صحيفة “سترومنتي بوليتيك” الإيطالية، عن أن الدبيبة حاول بشتى الطرق عرقلة اجتماع أعضاء النواب والدولة في تونس، لافتة إلى أن الداخلية التونسية ألغت الاجتماع بسبب عدم حصولهم على ترخيص، تزامنا مع تعهد المؤسسة الوطنية للنفط بدفع 200 مليون لدولة تونس مستحقات ديون صحية، رغم اعتراض المركزي على آلية الدفع، موضحة أن النواب اجتمعوا بمبادرة شخصية منهم بهدف إعطاء زخم جديد للحوار بين المجلسين بعد أشهر من الجمود السياسي.