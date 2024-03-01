بنغلاديش: مقتل 46 شخصًا في حريق هائل بمطعم

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اندلع حريق هائل في مبنى مكون من ستة طوابق يضم مطاعم في عاصمة بنغلاديش، إذ كانت العديد من العائلات مع أطفالها يتناولون الطعام، وأدى إلى مقتل 46 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، وفق ما قال وزير الصحة.

وقالت سلطات الإطفاء، اليوم الجمعة، إن تسرب غاز أو موقد ربما يكون هو السبب في الحريق الذي اندلع يوم الخميس في العاصمة، والذي انتشر بسرعة بعد اندلاعه في مطعم للبرياني.

وقال وزير الصحة سامانتا لال سين للصحفيين، إن المستشفيات تعالج 22 شخصا مصابين بحروق. وقال سين، وهو طبيب معروف، بعد زيارة لمستشفى كلية الطب في دكا: “جميع الأشخاص الـ 22 في حالة حرجة.. إننا نبذل قصارى جهدنا لإنقاذ حياتهم”.

وأعربت رئيسة الوزراء في بنغلاديش الشيخة حسينة عن صدمتها وحزنها إزاء الحادث، وأمرت بتقديم العلاج السريع للجرحى.

وقال مسؤولو الإطفاء، الذين ما زالوا يعملون على إزالة الأنقاض وإخماد أي جمرات متبقية، إن رجال الإطفاء استخدموا الرافعات لإنقاذ الناس من المبنى المحترق.

وتجمع الأقارب في المستشفى في وقت مبكر من اليوم الجمعة لاستقبال جثث القتلى، فيما نعى البعض خارج قسم الطوارئ.

المعارضة في بنغلاديش تحمل الحكومة مسؤولية الحريق

وتصاعد الدخان من جانب المبنى في صور فيديو صورها أحد الشهود يوم الخميس. وقال البريجادير جنرال مين الدين، وهو مسؤول كبير في خدمة الإطفاء، إن الحريق ربما نشأ بسبب تسرب غاز أو موقد.

وشكلت الحكومة لجنة من خمسة أعضاء للتحقيق في الحادث. وحمل حزب المعارضة الرئيسي الحكومة مسؤولية الحريق.

وقال ميرزا فخر الإسلام عالمجير، الأمين العام للحزب القومي في بنغلاديش، في بيان: “الحوادث والكوارث مستمرة في غياب سيادة القانون”.

وأضاف “الحكومة ليست مسؤولة أمام الشعب ولهذا السبب تسود الفوضى وتقع حوادث كثيرة ويفقد الناس حياتهم”.

وفي يوليو 2021، كان العديد من الأطفال من بين 54 شخصًا قتلوا في مصنع لتجهيز الأغذية خارج دكا، بينما قُتل ما لا يقل عن 70 شخصًا في حريق فبراير 2019 الذي اجتاح منطقة عمرها قرون.