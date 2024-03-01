بعد توقفها 10 سنوات.. مصر للطيران تُسير رحلاتها إلى مطار مصراتة

أخبار ليبيا 24

حطت طائرة شركة مصر للطيران، أمس الخميس في مطار مصراتة الدولي قادمة من مطار القاهرة الدولي في أولى رحلاتها بعد توقف دام عشر سنوات.

وأوضحت إدارة مطار مصراتة، في بيان لها، أن المطار شهد انطلاق الرحلات الجوية بين مصراتة والقاهرة بواقع رحلة أسبوعيًا ذهابًا وإيابًا.

ونشرت صفحة المطار على موقع فيسبوك صورا توثق لحظة وصول الرحلة الأولى لشركة الطيران المصرية.

وفي أكتوبر الماضي، استقبل مطار مصراتة الدولي أولى رحلات الشحن الجوي بضائع التابعة لشركة مصر للطيران، إيذانًا بتدشين خط الشحن الجوي الثاني مع غرب ليبيا، وذلك بعد توقف دام عدة سنوات.

وخلال العام الماضي، دشنت مصر للطيران أولى رحلاتها للشحن الجوي إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

يشار إلى أن مصر للطيران تسير 15 رحلة أسبوعيا إلى ليبيا، بواقع سبع رحلات إلى بنغازي وسبع رحلات إلى طرابلس ورحلة واحدة إلى مصراتة.