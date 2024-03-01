انتشال جثتين مجهولتين في درنة

أخبار ليبيا 24

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة، أمس الخميس، انشال أفرادها لرفات جثتين مجهولتي الهوية في المدينة.

وقالت الجمعية في بيان لها، إن مديرية أمن درنة تلقت بلاغا بالعثور على رفات جثة في المدينة القديمة، ثم بلاغ آخر عن رفات في شارع الحبس، حيث انتقل فريق انتشال الجثث والبحث عن المفقودين بالفرع إلى المكانين وانتشل الرفات.

وأشار بيان جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة إلى نقل الرفات لمستشفى مدخل المدينة لاستكمال باقي الإجراءات مع هيئة البحث عن المفقودين.

عاصفة دانيال

وفي سبتمبر 2023، تعرضت المدينة لفيضانات وسيول عارمة جراء “عاصفة دانيال” المتوسطية، التي ضربت شرق ليبيا.

وفي تلك الفترة عاشت المدينة الساحلية المطلة على المتوسط وضعًا صعبًا، إذ اجتاحت المياه المنازل والمقار والمؤسسات. وتسببت الفيضانات في مقتل العشرات من سكان سوسة بينهم نساء، إضافة إلى فقدان عدد آخر.

وفي ذلك التاريخ ضربت “العاصفة دانيال” مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة. كما ضربت درنة التي كانت أكبر متضرر جرّاء انهيار السدود في “وادي درنة”.

إعادة إعمار درنة

وقدر تقرير دولي صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، التكلفة التي تحتاجها عملية إعادة الإعمار في المناطق التي تضررت من إعصار دانيال الذي ضرب المنطقة الشرقية، بحوالي 1.8 مليار دولار أمريكي.

وقال التقرير الذي نشرته البعثة الأممية للدعم في ليبيا أواخر يناير الماضي إن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت شرق البلاد في سبتمبر الماضي تُقدر بنحو 1.8 مليار دولار.