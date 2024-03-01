النائب العام: حبس مساعد مدير فرع مصرف الصحاري – كورنثيا بتهم فساد

أخبار ليبيا 24

أعلن مكتب النائب العام، أن سلطة التحقيق أمرت بحبس مساعد مدير فرع مصرف الصحاري – كورنثيا احتياطيا

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، أن وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، تقصَّى اِخْتِلال إجراءات المقاصّة المصرفية؛ والقيود المحاسبية المتعلقة بها في فرع المصرف؛ لافتا إلى أن التقصي أسفر عن إثبات تنفيذ مدير الفرع عملية مصرفية ترتب عنها خصم مائة وأربعة عشر ألف دينار من حساب إدارة المصرف.

وأضاف البيان أن المتهم أسهم بفعله في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها التشريعات نتيجة إحجامه عن خصم تلك القيمة من حساب الساحب في المصرف المسحوب عليه؛ مشيرا إلى أن المحقق استجلى واقع إهمال المسؤول إجراءات تسوية العمليات المتولدة عن نظام المقاصة الإلكترونية؛ فتسبب بإهماله في ارتفاع رصيد حساب المعلق في فرع المصرف إلى ما يعادل خمسين مليون دينار؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية.

النظام المالي في ليبيا من ثغرات كثيرة

ويشكو النظام المالي في ليبيا من ثغرات كثيرة يتوجب إصلاحها، فيما انعكس انقسام المؤسسات السيادية على الوضع الاقتصادي، وأدت تلك الحالة إلى إضعاف السيطرة على السياسة النقدية الموحدة وأداء الإشراف على القطاع المصرفي، الذي يضم 38 بنكا وفق بيانات اتحاد المصارف العربية، بصورة كاملة.

انقسام البنك المركزي لنحو 10 سنواتى أسفر عن غياب ضوابط شاملة لسياسة المالية العامة، ما جعل البنوك في معظم الأحيان تغلق أبوابها أمام الليبيين لشح السيولة. وكذلك، بسبب الصراع السياسي والحرب تجمّدت كافة المبادرات والأنشطة في القطاع المالي بشكل كامل، في ما عدا الأنشطة المصرفية.

كما توقف عمل سوق الأوراق المالية (البورصة) مع قلة عمليات التداول العامة، بينما لا تزال أشكال التمويل الأخرى، كالتأجير المالي والتأمين، في أولى خطواتها وقد لا ترى النور حتى قبل سنوات من الآن.

وكان البنك الدولي قد عرض على ليبيا مطلع 2019 إستراتيجية متكاملة تركز على محاور أساسية أهمها استعادة الخدمات الأساسية وتعزيز قدرات الحكومة لإدارة الأموال العامة والعمل على إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي.