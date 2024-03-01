المجلس الرئاسي يطالب بتحقيق عاجل بشأن مقتل المئات بشارع الرشيد في غزة

أخبار ليبيا 24

طالب المجلس الرئاسي الليبي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتشكيل لجنة تحقيق في مقتل 112 وجرح 760 آخرين بشارع الرشيد بالقطاع.

وقال: إن “حملة الإبادة الجماعية في قطاع غزة مازالت متسمرة أمام أنظار العالم وقد وصلت إلى قمة بشاعتها باستهداف قوات الكيان الصهيوني المدنيين الجوعى والعطشى المشردين من بيوتهم المتلهفين إلى اليسير من الماء والطعام بما يبقيهم على قيد الحياة”.

وأضاف في بيان: أن “ما حدث بشارع الرشيد بقطاع غزة وراح ضحيته 112 شهيدا و760 جريحا حتى الآن، يُمثل جريمة غير مسبوقة في حملة الإبادة الجماعية، التي تتصاعد استهتارا بدماء الفلسطينيين واستفزازاً لكل البشرية ومطالبهم اليومية بحماية المدنيين”.

وقال: كما أنها “احتقاراً للقضاء الدولي وأحكامه الصادرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتهديدا صارخا لمبدأ التعايش الإنساني”.

المجلس الرئاسي: يجب وقف العدوان “البشع” على غزة

وتابع المجلس الرئاسي: ” أن هذا الأمر يدعونا بشكل عاجل إلى دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الجريمة تمهيدا لمحاسبة المسؤولين عنها، مع الإيقاف الفوري للعدوان البشع الذي فاق الخيال”.

وطالب المجلس الرئاسي بوقف إطلاق النار بشكل فوري وادخال المساعدات إلى غزة بدون شروط تنفيذا لمقررات قمة الرياض وتوصيات محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحمّل المجلس الرئاسي المؤسسات الدولية والإقليمية المسؤولية قبل انزلاق المنطقة إلى مالا تحمد عقباه، داعيًا الفلسطينيين إلى وحدة الصف والكلمة ومواصلة الصمود في وجه حملة الإبادة الجماعية.