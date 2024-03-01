الكوني يدعو مدير عام منظمة الصحة العالمية لزيارة ليبيا

أخبار ليبيا 24

دعا النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، لزيارة ليبيا في خطوة يهدف من خلالها تعزيز آفاق التعاون بين ليبيا ومنظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء الكوني مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في العاصمة الكينية نيروبي.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، اليوم الجمعة، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى استمرار دعم المنظمة لجهود ليبيا لرفع كفاءة النظام الصحي، وتأهيل العاملين فيه بمختلف تخصصاتهم لضمان وصول الخدمات الصحية والرعاية الطبية للمواطنين في مختلف المدن الليبية.

من جانبه أشاد الكوني بجهود المنظمة لتعزيز النظام الصحي في جميع دول العالم، وشدد على ضرورة دعمها للجهود الليبية التي تقدم خدمة طبية للنازحين من دول الجوار التي تعاني من عدم الاستقرار، وأكد على ضرورة الاستفادة من خبرة المنظمة في هذا المجال.

وأمس الخميس، بحث الكوني خلال لقائه رئيس جمهورية كينيا، وليام روتو، عدد من القضايا الإقليمية والقارية وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء للمشاكل والصعوبات التي تواجه الاستثمارات الليبية في كينيا، وتعهد الرئيس الكيني العمل على حلحلتها بما يخدم مصلحة ليبيا وكينيا.

وأكد الكوني خلال اللقاء على أهمية بنك الاستثمار الأفريقي كداعم أساسي لجهود التنمية في القارة، وتأكيد الرئيس وليام روتو، النظر في إجراءات المصادقة والتوقيع على ميثاق إنشاء البنك، كما تم الاتفاق على البدء في تفعيل عمل اللجنة المشتركة الليبية الكينية.

بحث اللقاء آفاق التعاون في مجال البيئة، وتأكيد الرئيس الكيني دعم بلاده لليبيا في هذا المجال بالتعاون بين وزاراتي البيئة في البلدين.