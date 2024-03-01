السريري: البعثة الأممية لا تريد أي حلّ في ليبيا بعيدا عنها

أخبار ليبيا 24

أكد فتح الله السريري، عضو مجلس الدولة، أن إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده في تونس من أجل مناقشة تشكيل حكومة ليبيّة جديدة لم يؤثر على مخرجاته، لافتا إلى أن النتائج التي كانت مرجوّة منه تحققت بالفعل.

وأوضح السريري أن هذا الإلغاء سلّط الضوء على الاجتماع أكثر من لو أنه عُقد في ظروف عادية وطبيعية، مشيرا إلى أن هذا الإلغاء لقي تجاوبا وتفاعلا مع الشارع ومع الأحزاب السياسية، التي أصدرت بيانا مطوّلا تدعم فيه هذا التوجّه، وأيضا الشارع، وكثير من المؤسسات التي استنكرت هذا الموضوع.

وأضاف عضو لجنة 6+6 أن مدير الفندق في تونس أبلغ المنسّقين، بأنه لديه أوامر من السلطة التونسيّة بعدم إمكانية توفير مقرّ للاجتماع، أو صالة اجتماعات، مشددا على أن التجمع تم، والرسالة وصلت، والهدف وصل، وأعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة التقوا بعدد كبير وحدث بينهم توافق.

وأشار السريري إلى أن الكثيرين كانوا يتّهمون أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة بأنهم المعرقلون، الذين لا يريدون العملية الانتخابية، ولا يريدون توحيد السلطة التنفيذية في البلد، ويسعون دوما إلى مصالحهم الخاصة والضيّقة، معتبرا أن هذا اللقاء أثبت أن هذا الكلام غير صحيح.

البعثة الأممية وراء الإلغاء

ووجّه السريري اتهاما لأطراف لم يسمّها بعرقلة الاجتماع؛ لكنه قال إن البعض لا يستبعد أن تكون البعثة الأممية وراء هذا الإلغاء أو باركته، لأنها تريد أن يكون كل شيء تحت غطائها؛ ولا تريد أن ينجح أي لقاء ليبي – ليبي ممكن، لافتا إلى أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، موظف ويمثل آراء الدول؛ وهذه الدول لا تريد أي حلّ في ليبيا دون وجودها وإشرافها وعن طريقها.

وشدد السريري على ضرورة وجود خريطة طريق تنفيذيّة واضحة المعالم؛ بعد الخريطة التشريعية، وهي القوانين، لافتا إلى أنهم يسعون لحلٍ عقلاني وموضوعي بعد التجارب والمآسي التي عاشها الشعب، والظروف التي تعيشها البلاد، موضحا أن الخطة التنفيذية تلك شبه جاهزة تكريسا للخطة التشريعيّة المطروحة، وهي أن تكون حكومة مصغّرة، وأن يمنح مجلس النواب الثقة لرئيس الحكومة، كما يمكن ألا تكون مركزية في المحافظات.

وأضاف السريري أن مجلس النوّاب سيتولّى الخطوات التشريعية التي يمكن أن تحتاجها المرحلة؛ لافتا إلى أن مجلس الدولة بدوره سيتولى ما يُسند إليه، وسيكون هناك لقاء بين اللجنتين المكلفتين بالتواصل وبالتنسيق، خلال شهر رمضان المبارك أو بعده، ستكون هناك خريطة واضحة المعالم.