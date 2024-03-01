الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان مذكرة تفاهم في المجالات العسكرية

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وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، مع وزير الدفاع الوطني التركي ياشار غولر، مذكرة تفاهم حول المجالات العسكرية ورفع كفاءة وحدات الجيش الليبي من خلال البرامج التدريبية النوعية.

وبحسب بيان الحكومة جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفان، صباح اليوم الجمعة، بمدينة أنطاليا التركية.

وأشاد غولر بالتعاون بين بلاده وحكومة الوحدة في المجال العسكري والأمني، مشيرا إلى أنه يشهد تقدم وتنظيم في كافة الجوانب، مؤكداً على استمرار هذا التنسيق و التعاون بين الجانبين.

من جانبه، أكد الدبيبة أن تطوير التعاون بين رئاسة الأركان العامة ووزارة الدفاع التركية تعد من الأولويات، وله أهمية كبيرة لدينا، وكذلك تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة لرفع من كفاءة منتسبي الجيش الليبي.

توقيع الدبيبة اتفاقية التعاون العسكري بعد فترة وجيزة من إلغاء محكمة استئناف طرابلس مذكرة التفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وتركيا، بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات المبرمة في عام 2022.

وفي العاشر من يناير العام 2023، قضت الدائرة الثالثة (دائرة القضاء الإداري) في محكمة استئناف طرابلس، بوقف تنفيذ مذكرات التفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية وتركيا في مجالات الطاقة الهيدروكربونية، وذلك في الشق المستعجل.

وفي الثالث من أكتوبر العام 2022، وقعت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مذكرة التفاهم، خلال زيارة أجراها وفد رفيع المستوى من أنقرة ضم كلًا من وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتجارة، ومستشار الأمن القومي ورئيس دائرة الاتصال الرئاسية ورئيس الأركان العامة.

وأثار توقيع الحكومة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات، ردود فعل معارضة لهذه الخطوة من جانب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والحكومة الليبية، ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة وملتقى الحوار السياسي.