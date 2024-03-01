“الأرصاد”: رياح نشطة متوقعة على غرب ليبيا منتصف الأسبوع

أخبار ليبيا 24

قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن من المتوقع تأثر مناطق غرب ليبيا منتصف هذا الأسبوع بامتداد منخفض جوي، يساهم برياح نشطة وتكاثر للسحب من حين لآخر.

وذكر “مركز الأرصاد” اليوم الجمعة، أن أغلب مناطق الشمال تشهد طقسًا متقلبًا مع رياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأشار أن ذلك يحدث في ظل تكاثر للسحب من حين لآخر على الساحل وسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الساحل الغربي ومرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

الأرصاد: استقرار تدريجي للطقس

وأضاف “مركز الأرصاد” أن الطقس يميل للاستقرار التدريجي اعتبارًا من يوم غدٍ السبت على أغلب مناطق ليبيا بداية من الشمال الغربي.

وأفاد أن درجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب مناطق ليبيا ما بين (18–26) درجة مئوية. وحركة الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتتحول تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على بعض المناطق.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، لتكاثر السحب من حين إلى آخر.

وحذّرت الأرصاد من ريح نشط إلى قوي على الساحل الممتد من زوارة إلى بنغازي ويكون نشط إلى قوي على ساحل الجبل الأخضر وطبرق سرعته ما بين (25-35) عقدة. وارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00-2.25) متر على الساحل الشرقي وما بين (0.75-1.75) على الساحل الغربي.