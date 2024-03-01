ارتفاع أسعار النفط.. الأسواق تنتظر قرار “أوبك +” بشأن “اتفاقيات العرض”

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، ومن المقرر أن تنهي الأسبوع على ارتفاع طفيف، إذ تنتظر الأسواق قرار أوبك + بشأن اتفاقيات العرض للربع الثاني وسط اختلاف مؤشرات الطلب للمستهلكين الرئيسيين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 31 سنتا، بما يعادل 0.38 بالمئة، إلى 82.22 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 24 سنتا، أو 0.31 بالمئة، إلى 78.50 دولارا.

ويتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو تحقيق زيادة بنسبة 2.5% على الأقل هذا الأسبوع، في حين يستقر خام برنت بالقرب من سعر التسوية الأسبوع الماضي. ويحوم خام برنت بشكل مريح فوق مستوى 80 دولارًا لمدة ثلاثة أسابيع.

ووفقًا لروتيرز، فإن منظمة البلدان المصدرة للبترول ضخت 26.42 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بزيادة 90 ألف برميل يوميا عن يناير.

ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا

وارتفع إنتاج ليبيا على أساس شهري بمقدار 150 ألف برميل يوميا.

ونقلت رويترز عن قالت مصادر قولها إنه من المتوقع اتخاذ قرار بشأن تمديد التخفيضات في الأسبوع الأول من مارس، ومن المتوقع أن تعلن الدول الفردية عن قراراتها.

وعززت السوق التوقعات القوية بأن تحافظ المملكة العربية السعودية على أسعار النفط الخام التي تبيعها للعملاء الآسيويين دون تغيير يذكر في أبريل مقارنة بمستويات مارس.

ودعم الأسعار، أظهر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، أن التضخم في يناير يتماشى مع توقعات الاقتصاديين، ما عزز رهانات السوق لخفض أسعار الفائدة في يونيو. وهذا بدوره يمكن أن يخفض تكاليف المستهلك ويحفز نشاط شراء الوقود.