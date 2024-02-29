الأخباررياضة

في حضور “تايسون”.. الملاكم الليبي “سعد الفلاح” يخوض نزالا قويا في بنغازي غدا

29 فبراير، 2024 11:54 م
0 0
في حضور "تايسون".. الملاكم الليبي "سعد الفلاح" يخوض نزالا قويا في بنغازي غدا 1

أخبار ليبيا 24

يستعد الملاكم الليبي “سعد الفلاح” لخوض نزال الاحترافية للملاكمة “WBC” الأفريقية يوم غدٍ الجمعة أمام الملاكم الإيفواري “أداما كوني”، وذلك في حضور أسطورة الملاكمة في الوزن الثقيل “مايك تايسون”.

ويقام النزال بمجمع “سليمان الضراط” في بنغازي.

ويطمح “الفلاح” إلى الفوز بالنزال المرتقب وسط حضور الجمهور الليبي من أجل نيل حزام البطولة الاحترافية الأفريقية.

وقبل أيام كتب الفلاح: “سألعب أمام جمهوري على اللقب العالمي في مدينتي بنغازي وبلادي ليبيا يوم 1-3 الجمعة مجمع سليمان الضراط.. حدث عالمي بحضور الأساطير ومنهم الأسطورة مايك تايسون.. إنجاز كبير ولأول مرة في تاريخ بلادنا تستضيف حدث عالمي..  كل الشكر والتقدير لرئاسة الأركان الوحدات الأمنية على هذا الإنجاز”.

وواصل البطل الليبي تحضيراته المكثفة لهذا النزال منذ فترة قبل وصوله إلى بنغازي السبت الماضي بعد معسكر أقامه في العاصمة الفرنسية باريس لمدة شهر.

ووصل الملاكم الإيفواري “أداما كوني” إلى بنغازي قبل يومين لخوض النزال أمام البطل الليبي.

تايسون في بنغازي

419488105 122115230288216391 5677851754799810684 n 1

في حضور "تايسون".. الملاكم الليبي "سعد الفلاح" يخوض نزالا قويا في بنغازي غدا 2
تايسون في بنغازي

الحدث القوي سيشهد حضور أسطورة الملاكمة العالمي ، الذي وصل اليوم الخميس إلى بنغازي. وأظهرت صور للملاكم العالمي وهو يتجول ويتسوق في شوارع بنغازي.

 

الوسوم
29 فبراير، 2024 11:54 م
0 0

المزيد من الأخبار

الأهلي بنغازي "يصعق" التحدي بثلاثية ويرتقي إلى "الوصافة" مؤقتًا 1

الأهلي بنغازي “يصعق” التحدي بثلاثية ويرتقي إلى “الوصافة” مؤقتًا

29 فبراير، 2024 9:59 م
الحكومة الليبية توفد البعثة الثانية من الباحثين عن العمل للتدريب في الأردن 1

الحكومة الليبية توفد البعثة الثانية من الباحثين عن العمل للتدريب في الأردن

29 فبراير، 2024 9:09 م
frame01 2024 02 29T200442.363

الأهلي طرابلس يهزم الاتحاد في “ديربي العاصمة”

29 فبراير، 2024 8:48 م
"الدبيبة" في لقاء مع "حميداتي": يحتم علينا مساندة السودان لإنهاء الحرب 1

“الدبيبة” في لقاء مع “حميداتي”: يحتم علينا مساندة السودان لإنهاء الحرب

29 فبراير، 2024 7:29 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى