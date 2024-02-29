في حضور “تايسون”.. الملاكم الليبي “سعد الفلاح” يخوض نزالا قويا في بنغازي غدا

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يستعد الملاكم الليبي “سعد الفلاح” لخوض نزال الاحترافية للملاكمة “WBC” الأفريقية يوم غدٍ الجمعة أمام الملاكم الإيفواري “أداما كوني”، وذلك في حضور أسطورة الملاكمة في الوزن الثقيل “مايك تايسون”.

ويقام النزال بمجمع “سليمان الضراط” في بنغازي.

ويطمح “الفلاح” إلى الفوز بالنزال المرتقب وسط حضور الجمهور الليبي من أجل نيل حزام البطولة الاحترافية الأفريقية.

وقبل أيام كتب الفلاح: “سألعب أمام جمهوري على اللقب العالمي في مدينتي بنغازي وبلادي ليبيا يوم 1-3 الجمعة مجمع سليمان الضراط.. حدث عالمي بحضور الأساطير ومنهم الأسطورة مايك تايسون.. إنجاز كبير ولأول مرة في تاريخ بلادنا تستضيف حدث عالمي.. كل الشكر والتقدير لرئاسة الأركان الوحدات الأمنية على هذا الإنجاز”.

وواصل البطل الليبي تحضيراته المكثفة لهذا النزال منذ فترة قبل وصوله إلى بنغازي السبت الماضي بعد معسكر أقامه في العاصمة الفرنسية باريس لمدة شهر.

ووصل الملاكم الإيفواري “أداما كوني” إلى بنغازي قبل يومين لخوض النزال أمام البطل الليبي.

تايسون في بنغازي

الحدث القوي سيشهد حضور أسطورة الملاكمة العالمي ، الذي وصل اليوم الخميس إلى بنغازي. وأظهرت صور للملاكم العالمي وهو يتجول ويتسوق في شوارع بنغازي.