“الدبيبة” في لقاء مع “حميداتي”: يحتم علينا مساندة السودان لإنهاء الحرب

أخبار ليبيا 24

قال عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية إنّه يحتم على ليبيا تقديم المساندة لدولة السودان لإنهاء الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

جاء ذلك في تصريح لمكتبه عقب لقائه اليوم الخميس في طرابلس بقائد قوات الدعم السريع بالسودان محمد حمدان دقلو الشهير بـ “حميداتي”.

واستقبل “الدبيبة” ظهر اليوم “حميداتي” ببمجمع قاعات غابة النصر في طرابلس، بهدف متابعة تطورات الأوضاع في السودان، وفق مكتبه.

وقال المكتب، إن “الدبيبة أكّد على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا والسودان، قائلًا: “يحتم على ليبيا تقديم المساندة في الظروف الحالية وضرورة إنهاء الحرب والصراع والوصول إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.

زيارة “حميداتي” إلى طرابلس جاءت بعد يومين من زيارة مماثلة لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بدعوة من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي.

وأتت زيارة “حيداتي” إلى طرابلس بعد أن تحدث رئيس الحكومة منتهية الولاية، السبت الماضي، عن دعوته له لزيارة ليبيا.

الدبيبة يلتقي البرهان

وكان “الدبيبة” قد التقى مع البرهان، متمنيًا الاستقرار والرخاء للجارة السودان وأن يعم الأمن والسلام عليها.

“البرهان” التقى خلال الزيارة الإثنين مع “المنفي” وعبّر عن شكره لليبيا على استقبالها لآلاف اللاجئين من السودان بسبب الحرب الدائرة، التي أجبرت أكثر من 7 ملايين سوداني على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى دول الجوار من بينها ليبيا.

من جانبه، أكد “المنفي” تمسك ليبيا بمبدأ عدم التدخل في شؤون السودان الداخلية سياسيًا وعسكريًا، ودعم جهود “البرهان” للحفاظ على وحدة السودان.

وأكّد “المنفي” أن ليبيا “ستتعامل مع اللاجئين السودانيين مثل الليبيين في جميع الجوانب التعليمية والصحية”.