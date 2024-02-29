الحكومة الليبية توفد البعثة الثانية من الباحثين عن العمل للتدريب في الأردن

أخبار ليبيا 24

أوفدت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان الدفعة الثانية والثالثة من الباحثين عن العمل إلى الأردن لحضور دورات تدريبية متخصصة ضمن مبادرة صناعة كادر ليبي.

والحكومة الليبية إن إيفاد الإيفاد يأتي ضمن مبادرة تدريب 25 ألف باحث عن العمل بالداخل وألف باحث بالخارج في مختلف المهن والتخصصات، لصناعة كادر ليبي مؤهل لسوق العمل.

وأضافت، أن البعثة الثانية انطلقت من مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي إلى مطار الملكة علياء الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية بإشراف وزارة العمل والتأهيل.

وأوضحت الحكومة أن البعثة الثانية تضم العشرة الأوائل من الخريجين الذين اجتازوا الدورة الأولى (CCNA) بتفوق وذلك لتلقي دورة محترف شبكات معتمد (CCNP)، فيما تضم الدفعة الثالثة عدداً من المتدربين في مجال التقنيات الحديثة في لحام الأوعية المضغوطة.

وفي ديسمبر الماضي كشف، عبد الله الشارف أرحومة وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، وجود مبادرة وخطة تهدف إلى تدريب الباحثين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد أرحومة، أن أسامة حمّاد رئيس الحكومة الليبية، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة، شددا على ضرورة تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لهم وتأهيلهم.

والثلاثاء احتفل بمدينة سبها بتخريج دفعات المتدربين في الدورات التدريبية التي أطلقتها وزارة العمل والتأهيل لتدريب الباحثين عن العمل بمدينة سبها ضمن مبادرة “صناعة كادر ليبي”.

وأجريت للمتدربين دورات في مجالات صيانة الهاتف النقال والتكييف والتبريد والرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL).