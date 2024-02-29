الأهلي طرابلس يهزم الاتحاد في “ديربي العاصمة”

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نجح الأهلي طرابلس في الفوز بقمة المجموعة الثانية على غريمه الاتحاد في “ديربي العاصمة” بثلاثة أهداف لهدف.

وأقيمت المباراة بينهما مساء اليوم الخميس بملعب النهر بطرابلس في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وسرعان ما تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة الخامسة جاء من ركلة ثابته أرسلها بقوة الظهير الأيسر محمد المنير وأسكنها شباك حارس الاتحاد معاذ اللافي.

وفي الدقيقة السابعة عشر عادل الاتحاد النتيجة بواسطة الكونغولي جان باليكي وضعها في شباك حارس الأهلي أيمن التيهار، الذي لعب بديلًا لمحمد نشنوش.

الأهلي طرابلس يعزز تفوقه في الشوط الثاني

وقبل نهاية الشوط الثاني أكد الأهلي تفوقها من جديد بهدف برئاسية بارعة للهداف أحمد كراوع، الذي اقتنص تمريرة مراد الهذلي.

وقبل أن يطلق حكم المباراة الصربي نوفاك سيموفيتش نجح مؤيد اللافي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة (90+6) من زمن المباراة.

وشهد “ديربي العاصمة” إشهار ثلاث بطاقات حمراء اثنان ضد فريق الاتحاد وواحد ضد الأهلي طرابلس.

وبهذا الفوز، اقترب الأهلي طرابلس بنسبة كبيرة جدًا من بلوع “سداسي” دوري التتويج. ويتصدر المجموعة الثانية برصيد 35 نقطة.

في المقابل بقي الاتحاد في المركز الثالث مؤقتًا برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب.