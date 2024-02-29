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الأهلي بنغازي “يصعق” التحدي بثلاثية ويرتقي إلى “الوصافة” مؤقتًا

29 فبراير، 2024 9:59 م
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الأهلي بنغازي "يصعق" التحدي بثلاثية ويرتقي إلى "الوصافة" مؤقتًا 1

 

أخبار ليبيا 24

حقق الأهلي بنغازي فوزًا ثمينًا على التحدي 0:3، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة إياب المجموعة الأولى من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ورفع الفريق رصيده إلى 26 نقطة بفارق نقطتين “مؤقتًا” عن المتصدر النصر الذي تنتظره مباراة غدًا الجمعة أمام الأنوار.

أهداف الأهلي بنغازي

وتقدم “الجزارة” عن طريق أبوبكر تراوري الذي أسكن برأسه الكرة في شباك التحدي في الدقيقة الرابعة. ومن صاروخية قوية لـ ريتشارد من خارج منطقة الجزاء عزز “المشوار الطويل” تفوقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 88.

الأهلي بنغازي "يصعق" التحدي بثلاثية ويرتقي إلى "الوصافة" مؤقتًا 2
الأهلي بنغازي يرفع رصيده إلى 26 نقطة

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المبدد اختتم حمادي جاد الله أهداف فريقه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة محكمة من طه الشلوي.

وبهذا الفوز صعد فريق “الجزارة” “مؤقتًا” إلى وصافة المجموعة الثانية في انتظار ما ستؤول إليه المواجهة بين الهلال والتعاون “المؤجلة”

وبخسارته توقف التحدي عند النقطة الـ 13 في جدول ترتيب المجموعة الأولى من الدوري.

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29 فبراير، 2024 9:59 م
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