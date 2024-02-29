الأرصاد: طقس متقلب ورياح مثيرة للأتربة والغبار

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس متقلبا اليوم الخميس على معظم مناطق الشرق، مع رياح جنوبية توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء.شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تأثر مناطق الشمال الغربي بمنخفض جوي من مساء اليوم، مصحوب برياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع تكاثر للسحب وسقوط أمطار خفيفة.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع سقوط أمطار خفيفة مساء اليوم على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلي نشطة السرعة أحيانا مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة اليوم على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة وتكون نشطة اليوم على سهل بنغازي والجبل الأخضر مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية خاصة على سهل بنغازي، وتتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية فغربية مع تحسن في الرؤية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية، تصل إلى 27 درجة مئوية على طبرق، وتسجل تراجعا غدا.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية ولا تتجاوز 27 درجة مئوية على الجغبوب وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.