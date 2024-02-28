مواطن يستغيث باكيًا: عيالي معاش يتحركو وبعت حوشي وسيارتي

أخبار ليبيا

في وقت يصل فيه الفساد ذروته في ليبيا، وتُنفق أرازق الشعب على الاحتفالات، ويعيش المواطن على الكفاف.. وفي ظل غياب المرتبات أيضًا- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مرئي، يظهر مواطن يستغيث ، تظهر فيها المعنى الحقيقي لقهر الرجال، فحين يسلب من المرء ضحكة أولاده وحياته المطمئنة ولا يأمن على أهله، فهذا أصعب أنواع القهر على الإطلاق.

وأوضح عبد الباسط العوامي، مواطن ليبي من بنغازي، أن لديه توأمين “فرج ومحمد” يعانيان من مرض أقعدهما في الفراش ومنعهما من الحركة والكلام، لافتًا إلى أنه حاول علاجهما على نفقته الخاصة في مصر وتونس والأردن بعد أن باع سيارته ومنزله ولكن دون فائدة، مضيفًا أن علاجهما متوفر في أوروبا.

وشدد الأب على أنه عاجز تمامًا عن علاج ابنيه الآن، لافتًا إلى أن مرتبه متوقف منذ عامين، مناشدًا الحكومة الليبية ورجال الأعمال وكل من لديه القدرة على المساعدة للتدخل العاجل وتوفير مصاريف علاج ابنيه ونقلهما إلى أوروبا للعلاج.

حوادث متكررة تؤكد ضرورة توجيه الإنفاق نحو تحسين أحوال المواطنين، وأن الطريقة الأكثر تحضر هي تحقيق مطالب الحرية والكرامة والعدل وصون مصالح الشعب، والسير على طريق الحرب على الفساد بكل أشكاله وإلى استعادة الدولة وقرارها السيادي ووحدتها الوطنية باعتبارها السقف الوطني الذي يحمي الليبيين جميعًا.